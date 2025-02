Voor Simon Mignolet komt achtste finale niet overwacht: "Heb ik vanaf onze eerste wedstrijd gezegd"

Club Brugge heeft opnieuw voor een stunt gezorgd in de Champions League door met 1-3 te winnen op het veld van Atalanta. Vooral in de eerste helft was Club Brugge bijzonder efficiënt door al met 0-3 de kleedkamer in te trekken.

In de tweede helft was het overleven voor Club Brugge, vooral omdat invaller Lookman voor veel gevaar zorgde. Hij scoorde al na 30 seconden de 1-3, daarna stond vooral Simon Mignolet pal. Hij pakte een penalty en was goed voor liefst negen reddingen.

"Al vanaf de eerste helft verdedigden we onze zestien met lijf en leden en dan hou je die voorsprong vast. Ook in de tweede helft, wanneer je weet dat ze gaan komen, trekken we die lijn door en als er dan eens een bal doorkwam, stond ik op de goede plek."

Mignolet ging tijdens de VAR-fase voor de penalty nog even langs bij keeperstrainer Wouter Biebauw. "We hadden niet verwacht dat Lookman zou trappen, aangezien hij lang out was geweest", zei Mignolet daarover.

Mignolet vindt achtste finale verdiend voor Club Brugge

Club staat nu dus in de achtste finale. "Het is nog niet gedaan. Dit is opnieuw een ongelofelijke prestatie. We hebben een heel goede groepsfase gespeeld en als je dan hier zo kan winnen, dan is dat geweldig. Ik heb vanaf onze eerste wedstrijd gezegd dat we stappen gezet hebben."

"We waren altijd de evenknie van onze tegenstander. Nu moesten we de wedstrijd op het einde wel ondergaan, maar met ons voetbal kunnen we ver komen." Club speelt in de achtste finale tegen Lille of Aston Villa.