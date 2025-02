🎥 Club Brugge trekt met kleine voorsprong naar Atalanta na discutabele penalty in de toegevoegde tijd

Club Brugge heeft opnieuw voor een stunt gezorgd in de Champions League. Tegen Atalanta won blauw-zwart met 2-1 dankzij een heel lichte penalty in toegevoegde tijd.

In de tussenronde van de Champions League ontving Club Brugge eerst thuis het Atalanta van Charles De Ketelaere. De voormalige publiekslieveling van Jan Breydel werd warm onthaald, maar moest rekenen op cadeautjes van blauw-zwart.

Want Club Brugge nam na enkele minuten over van Atalanta en dwong vooral via Tzolis enkele kansen af. De Griek, die al enkele weken naar zijn topvorm zoekt, werkte zijn drie kansen niet scherp af.

Dat deed Jutgla na een kwartier wel. Talbi profiteerde van balverlies van Atalanta en vond centraal Jutgla. Hij controleerde de bal niet perfect, maar kon daardoor wel in de volley hard binnentrappen. Jan Breydel ontplofte en droomde van een nieuwe stunt.

Tien minuten voor de rust werd Atalanta steeds beter, Retegui deed Club een eerste keer schrikken met een knal die van dichtbij naast ging. Een minuut later was het echter wel prijs voor de Italianen.

Bij een inworp dicht bij de cornervlag deed De Ketelaere zich vergeten en maakte zo ruimte voor Zappacosta. Hij vond Pasalic centraal, die buiten het bereik van Mignolet binnenkopte. Een kleine domper voor blauw-zwart net voor de rust.

Toch was Club niet aangeslagen, want het ging in de tweede helft opnieuw op zoek naar de voorsprong. Onder meer Talbi speelde een bijzonder sterk vierde kwartier, De Cuyper trapte na een actie van de jonge winger maar net naast.

Het bleef wel opletten voor de prikken van Atalanta. Mignolet hield na 65 minuten een kopbal van Zappacosta via de paal uit zijn doel, invaller Samardzic knalde een minuut later vrijstaand in de zestien onbegrijpelijk naast.

In het slotkwartier leek vooral Atalanta tevreden te zijn met een gelijkspel, maar De Ketelaere kwam nog dicht bij de 1-2. Mignolet moest de knal van CDK uit zijn doel zweven. Maar Club Brugge kreeg in de toegevoegde tijd nog een cadeautje.

Nilsson kreeg in de zestien heel licht een slag in zijn gezicht en ging neer, de Turkse scheidsrechter wees naar de stip. De Zweed knalde die elfmeter zelf binnen en zette Jan Breydel nog eens in vuur en vlam. Club trekt zo met een 2-1 voorsprong naar Italië volgende week.