Hein Vanhaezebrouck heeft duidelijke boodschap voor bondscoach Rudi Garcia na topwedstrijd van Club Brugge: "Waarom hem niet oproepen?"

Daags na de wedstrijd van Club Brugge tegen Atalanta in de Champions League geeft Hein Vanhaezbrouck zijn analyse bij Het Nieuwsblad. Daarin was hij zeer lovend voor de Brugse defensie, met bepaalde spelers specifiek: "Die jongen bewijst op topniveau dat hij het kan."

Naar goede gewoonte fileert Hein Vanhaezebrouck de afgelopen speeldag in de Champions League. Na de wedstrijd die Club knap won van het Italiaanse Atalanta was de gewezen toptrainer van onder meer KAA Gent zeer lovend voor de Bruggelingen.

NIet onderdoen voor Castagne

Naast lofzangen voor kersverse Gouden Schoen en man van de match Chemsdine Talbi, was Vanhaezebrouck bijzonder positief voor een andere jonge speler: Namelijk Joaquin Seys.

"Er is niet alleen Talbi. Er is ook Seys. Een linksvoetige die op rechts speelt. Dat kan vragen doen rijzen maar die jongen bewijst op topniveau dat hij het kan. Hij moet toch niet onderdoen voor Castagne die bij Fulham meestal op de bank zit", vertelt hij.

Plekje bij de Duivels

Niet alleen Seys werd uitgelicht door Vanhaezebrouck: "De kwaliteiten van De Cuyper kennen we intussen ook. Er zijn niet alleen de jongeren. In de verdediging zijn we op de sukkel. Waarom dan Brandon Mechele niet oproepen?"

Hein zou Hein niet zijn, moest hij zijn vraag niet zelf beantwoorden natuurlijk: "Ik ken hem niet persoonlijk. Misschien moet hij zich op zijn gemak voelen, gewaardeerd worden zoals nu bij Club."

Naast Mechele en Seys zou ook Hans Vanaken een plekje bij de Duivels verdienen: "Over Vanaken moeten we het niet eens hebben. Die moet er altijd bij zijn. Ik hoop dat Garcia in het stadion was en de prestaties van die Belgen zag. Ze staan er elke keer opnieuw, zonder angst of druk. Dat bewijst dat ze uit het juiste hout gesneden zijn", aldus Vanhaezebrouck.