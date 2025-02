Dit zullen de fans graag horen: Club Brugge staat op het punt om groot nieuws aan te kondigen over goudhaantje

Chemsdine Talbi blijft iedere week indruk maken bij Club Brugge. Hij zal worden beloond met een nieuw contract dat overeenkomt met zijn status.

Bij Club Brugge praat bijna niemand meer over Andreas Skov Olsen. Voordat de Deen vertrok, begon Chemsdine Talbi zich al te manifesteren op de rechterflank, en nu staat hij volledig in de schijnwerpers, vooral na zijn 'Man of the Match'-prestatie tegen Atalanta.

Blauw-zwart zal nog even kunnen genieten van zijn nieuwe talent. Volgens Sacha Tavolieri heeft Talbi besloten zijn contract te verlengen tot juni 2029. Dat vertelde hij bij LN24.

Deze beslissing komt niet plots na de Champions League-wedstrijd van vorige week. Het besluit is al weken in de maak en naar verwachting zal het nieuws binnenkort officieel worden bevestigd door de club.

Voor deze doorbraak werd Chemsdine Talbi benaderd door enkele Belgische clubs, evenals door Saint-Étienne, maar er is nooit echt sprake geweest van een vertrek. De 19-jarige vleugelspeler voelt zich goed in zijn vel op Jan Breydel en is tevreden over zijn ontwikkeling. Vorig seizoen werd hij gehinderd door een ernstige knieblessure waardoor hij zich niet kon laten gelden in het eerste elftal.

De contractverlenging is ook te wijten aan het feit dat Club Brugge deze winter geen rechtsbuiten heeft aangetrokken om Skov Olsen te vervangen. Iets waar de club nu zeker geen spijt van zal hebben.