Hoe het bestuur van Club Brugge nu zijn grote gelijk haalt: nu al enorme sportieve en financiële meerwaarde gecreëerd

'Man van de Match" in een Champions League-wedstrijd op je 19de... Daar mag je zeker van zijn dat het Europa zal rondgaan. Zeker als de clubanalisten straks de beelden bekijken van Club Brugge-Atalanta. Chemsdine Talbi gaat op heel veel scoutinglijstjes belanden.

De Club NXT Jeugdschool draait op volle toeren. Sinds enkele jaren leveren ze zo goed als afgewerkte producten af aan de A-ploeg van blauw-zwart. Met dien verstande dat jongens van 18-19 jaar nog altijd moeten leren als ze in het mannenvoetbal terechtkomen. Maar als ze de beloftenploeg ontgroeid zijn, worden ze doorgeschoven.

Knieblessure

Bij Club NXT had Chemsdine Talbi vorig seizoen al niets meer te zoeken. Hij stak er met kop en schouders bovenuit. Op zijn 17de snelde hij er tegenstanders voorbij alsof ze er niet stonden. Op dat moment zat hij al 7 jaar in de jeugdopleiding van Club, dat hem weghaalde bij de jeugd van Tubeke.

Net nadat in de zomer van 2023 bij de A-kern werd gehaald, liep hij in juli - tijdens de voorbereiding - een zware knieblessure op, die hem quasi het hele seizoen aan de kant hield. In totaal zou hij slechts 9 matchen spelen, waarvan 5 bij Club NXT.

Nicky Hayen had echter genoeg gezien en geloofde sterk in hem. Vanaf september vorig jaar kreeg hij invalbeurten en vanaf oktober al sporadisch een basisplaats. Sinds het vertrek van Andreas Skov Olsen kwam hij meer en meer op het voorplan en in de Champions League stond hij nu al drie matchen op rij in de eerste elf.

Een dure aanwinst moet spelen

Met die prestatie tegen Atalanta als voorlopige uitschieter. De winger bezorgde Hien en Zappacosta nachtmerries. Nochtans geen kleine jongens in Italië. Het bewijst het grote gelijk van het Club Brugge-bestuur. Zij overwogen wel van een vervanger voor Skov Olsen te halen, maar na gesprekken met de sportieve staf werd beslist om de kaart van Talbi te trekken.

Een eigen opgeleid talent blokkeren om een dure - zeker in de winter - vervanger te halen, is geen 'good government'. Uiteraard was het ook een risico, maar wel een beredeneerd. Als je nu 7-8 miljoen investeert in een nieuwe vleugelaanvaller moet die ook spelen.

Voorzetten en afwerking

Talbi heeft de ruwe kwaliteiten om Club binnen afzienbare tijd weer een topsom op te brengen. Zoals eerder gezegd: die beelden gaan rondgaan. Ok, ze hebben maar drie echte wingers meer met ook nog Tzolis en Skoras, maar in geval van nood kan De Cuyper nog een rijtje opschuiven.

In ieder geval loont het nu om de kaart van Talbi te hebben getrokken. Zijn enorme snelheid is een grote troef. En er wordt gewerkt aan zijn voorzetten en zijn schoten op doel, want daar kan hij nog veel progressie in maken. Eens dat ook op punt staat... The sky is the limit.