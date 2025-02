🎥 Analisten hebben duidelijke mening over bizarre penaltyfase op Jan Breydel

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Vanavond behaalde Club Brugge een belangrijke overwinning tegen Atalanta, maar de 2-1 zege kwam met wat controverse. In de slotfase van de wedstrijd kreeg Club Brugge een strafschop toegewezen, nadat Nilsson neerging na contact met Hien. De meningen waren dan ook verdeeld.

Marc Degryse legde in VTM uit dat het vaak voorkomt dat een speler het lichaam van zijn tegenstander afhoudt, en als er dan contact met de hand in het gezicht is, een fout wordt gegeven. Een terechte penalty dus volgens de analist.

Frank Boeckx was het daarmee eens, al gaf hij aan dat Nilsson zelf ook wat trekt en sleurt in het gevecht. Volgens Boeckx was het uiteindelijk een slimme zet van Nilsson om te vallen na het contact.

“Hoe je wint maakt niet uit. Het was verdiend dat die 2-1 nog viel", besluit Boeckx in VTM.

Nilsson nam de strafschop zelf en faalde niet. De goal zorgde ervoor dat Club Brugge met een kleine voorsprong naar Italië vertrekt voor de terugwedstrijd.

De overwinning tegen Atalanta geeft Club Brugge vertrouwen voor de return, maar de controverse rond de penalty zal waarschijnlijk nog even de gemoederen bezighouden. Wat de uitkomst van de terugwedstrijd ook wordt, blauw-zwart heeft zich in ieder geval een goede uitgangspositie bezorgd.