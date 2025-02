Ex-topscheidsrechter heeft zeer duidelijke mening over discutabele strafschop van Club Brugge

Club Brugge kreeg helemaal op het einde van de wedstrijd tegen Atalanta een penalty. Blauw-zwart zal niet klagen, maar bijna iedereen in de voetbalwereld is het erover eens dat het een zeer lichte was.

Club Brugge heeft een mooie stap gezet richting de 1/8e finales van de Champions League door met 2-1 te winnen van Atalanta. Het was een geweldige prestatie van Club Brugge, maar daarnaast gaat het vooral over de strafschop die op het einde van de wedstrijd werd uitgedeeld.

"Hien is in balbezit en schermt de bal af door de armen breed te zetten. Daarbij is er inderdaad contact met het gezicht van Nilsson, die hem kort op de huid zit en vervolgens sluw tegen de grond gaat", beschrijft ex-scheidsrechter Tim Pots de fase bij Het Laatste Nieuws.

Charles De Ketelaere, Gian Piero Gasperini, de Italiaanse media: allemaal spreken ze over een belachelijke strafschop. Pots legt uit hoe het komt dat deze dan nog gefloten kon worden.

"Normaal zou de scheidsrechter zich in die fase in de rug van Nilsson moeten bevinden en had hij dat contact niet gezien. Maar gelukkig voor Club stond hij lateraal opgesteld en zag hij er een strafschop in. En net omdat er contact is kon de VAR niet interveniëren. Maar ikzelf zou hier geen strafschop voor hebben gefloten. Temeer omdat Nilsson ook zijn linkerarm in de rug van Hien zet", gaat hij verder.

En de woede van de Italianen? "Die is volledig te begrijpen. Want dit is toch vooral een strafschop die je niet wil tegen krijgen. Club zou ook kwaad zijn geweest mocht het in de omgekeerde richting zijn", besluit Pots.