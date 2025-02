Als dat maar goed komt... De ref voor Atalanta-Club Brugge heeft allerminst een onbesproken verleden

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Felix Zwayer, ooit zes maanden geschorst voor betrokkenheid bij matchfixing, zal dinsdag de return tussen Atalanta en Club Brugge fluiten. De Duitser heeft een bewogen verleden en staat opnieuw onder druk na de controversiële penalty die Club kreeg in de heenmatch.

"Atalanta zal zeker druk zetten op de ref", voorspelt analist Marc Degryse in HLN. De UEFA koos voor Zwayer, een ervaren scheidsrechter uit de elitecategorie, om de beladen match in goede banen te leiden. De Duitser heeft een indrukwekkend cv, met 233 Bundesliga-wedstrijden en 79 Europese duels op zijn naam.

Toch blijft zijn naam onlosmakelijk verbonden met een schandaal uit 2005, waarin hij 300 euro aan smeergeld kreeg en later als klokkenluider fungeerde.

Jude Bellingham herinnerde de voetbalwereld in 2021 aan Zwayers verleden na een omstreden penalty voor Bayern München tegen Dortmund. "Wat verwacht je met een scheidsrechter die eerder al aan matchfixing deed?" sneerde de Engelsman. Zijn kritiek leverde hem een boete van 40.000 euro op, maar zette de reputatie van Zwayer opnieuw ter discussie.

Voor Club Brugge is Zwayer geen onbekende naam. Hij floot eerder dit seizoen hun match tegen AC Milan en gaf Raphael Onyedika rood na tussenkomst van de VAR. Club verloor dat duel met 3-1 en hield geen beste herinneringen over aan de Duitser.

De scheidsrechter zal dinsdag opnieuw in de schijnwerpers staan, zeker na de controversiële penalty in de heenmatch. De UEFA hoopt met Zwayer de wedstrijd in goede banen te leiden, maar de druk zal groot zijn, vooral vanuit Italiaanse hoek.