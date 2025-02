Dit heeft de Champions League aan Club Brugge al gekost: "Dat zal hard aangekomen zijn"

Club Brugge maakt indruk in de Champions League, maar betaalt daar een prijs voor in de Jupiler Pro League. Na zes van de negen Europese wedstrijden liep de landskampioen averij op in de competitie en liet het in totaal veertien punten liggen.

Hierdoor ziet het KRC Genk steeds verder uitlopen. Na het afgelopen weekend bedraagt de achterstand op de competitieleider al acht punten. Analist Peter Vandenbempt ziet hoe Club Brugge worstelt met de combinatie van Europees en nationaal voetbal. "Midden in het Europese avontuur blijft Club Brugge met de punten morsen", merkt hij op bij Sporza. Trainer Nicky Hayen probeerde tegen STVV nochtans het puntenverlies te vermijden. "Van een doorgedreven rotatie was geen sprake, enkel Onyedika en Tzolis begonnen op de bank." Ondanks de sterke basiself kwam Club Brugge niet verder dan een gelijkspel tegen Sint-Truiden. "Dat resultaat zal hard aangekomen zijn", zegt Vandenbempt. "Ze hadden zelfs kunnen verliezen." In de laatste vier wedstrijden liet Club zeven punten liggen op Genk, waardoor de kloof steeds groter wordt. De mentale scherpte blijft een werkpunt voor Club Brugge, vindt Vandenbempt. "We halen het opnieuw aan: mentaliteit, scherpte en focus. Defensief verliep het bij momenten chaotisch." De ploeg heeft moeite om na Europese wedstrijden hetzelfde niveau te halen in de competitie. Trainer Nicky Hayen beseft dat Club niet telkens kan rekenen op de play-offs om een titelrace recht te trekken. "Racing Genk blijft formidabel presteren en zal waarschijnlijk niet spectaculair instorten zoals Union vorig seizoen", besluit Vandenbempt.