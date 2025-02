Ook Simon Mignolet weet dat Club Brugge met een zeer lastig probleem kampt: "En het is al een paar keer gebeurd"

Club Brugge liet afgelopen weekend alweer punten liggen na een Champions League-wedstrijd. Het is een terugkerend probleem aan het worden bij blauw-zwart.

Het heeft Club Brugge enorm veel energie gekost, maar uiteindelijk behaalde het nog een 2-2 gelijkspel op Stayen vorig weekend. Blauw-zwart maakte een 2-0 achterstand goed na de rust, maar goed was het toch niet.

Alweer puntenverlies na een CL-wedstrijd. "Dat zijn de feiten. Punten laten liggen tussen die grote wedstrijden in, dat mag niet gebeuren", zegt Simon Mignolet. "Als we volgend jaar weer Champions League willen spelen, dan moeten we deze wedstrijden winnen. Dat is nu niet het geval, het is al een paar keer gebeurd."

"We zullen het analyseren. Het enige wat we kunnen doen is naar de toekomst kijken en zien dat dit niet opnieuw gebeurt. Het heeft geen zin om over het verleden te praten. It is what it is", gaat de doelman verder.

Aan wat het precies te wijten valt, weet Mignolet niet. "Het zal een combinatie van verschillende factoren zijn. Het is niet alleen mentaal, tactisch of fysiek. Fysiek volgens mij niet, als je ziet dat er maar weinig jongens zijn die uitvallen met de hoeveelheid wedstrijden die we spelen. Er zal wel een bepaalde reden voor zijn."

Club moet nu dinsdag een 2-1 voorsprong verdedigen tegen Atalanta. Als het daarin slaagt, stoot Club door naar de achtste finales van de Champions League. "Nu moeten we de rug rechten, te beginnen met de wedstrijd tegen Atalanta. Ik zou het wel 50/50 noemen. Het had ook beter kunnen zijn nog in Italië, als we onze kansen hadden afgewerkt", besluit de keeper.