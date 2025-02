🎥 Charles De Ketelaere niet te spreken over lichte penalty van Club Brugge in de extra tijd

Club Brugge heeft dankzij een penalty in de toegevoegde tijd met 2-1 gewonnen van Atalanta. Charles De Ketelaere was niet te spreken over die elfmeter voor blauw-zwart.

Het zag er naar uit dat de heenwedstrijd in de tussenronde van de Champions League tussen Club Brugge en Atalanta op 1-1 zou eindigen, maar in de toegevoegde tijd kreeg blauw-zwart nog een penalty.

Nilsson kreeg in de zestien een handje in zijn gezicht en ging liggen, de Turkse scheidsrechter wees naar de stip. Nilsson pakte het cadeautje zelf uit en zorgde er zo voor dat blauw-zwart met een kleine voorsprong naar Italië trekt volgende week.

Charles De Ketelaere, die een warm welkom kreeg in Jan Breydel, was niet over te spreken over de penalty. "Ik vind dit heel bitter. Het is jammer dat een mooie wedstrijd wordt beslist met een scheidsrechterlijke beslissing die zeer gemakkelijk gegeven is."

"De scheidsrechter was heel arrogant", ging de Rode Duivel verder. "Maar als je aan honderd mensen zou vragen of dit een penalty was, zou er niemand ja zeggen. Het was een erg vreemde beslissing."

De Ketelaere over terugwedstrijd Atalanta-Club Brugge

In de terugwedstrijd moeten Atalanta en De Ketelaere nu vol aan de bak als het de achtste finale nog wil halen en dus Club Brugge uitschakelen. "We moeten gewoon beter doen en goals maken, maar ook minder weggeven."

"Dat laatste hebben we vandaag te veel gedaan, Club heeft te veel kansen gekregen. Daardoor kregen ze telkens weer meer energie. Thuis wordt het voor ons hopelijk een andere wedstrijd", besloot De Ketelaere nog.