Club Brugge is gewaarschuwd: Atalanta-coach Gian Piero Gasperini heeft drastisch ingegrepen

Dinsdagavond staat de terugwedstrijd tussen Club Brugge en Atalanta in de Champions League op het menu. Club trekt naar Bergamo met een kleine voorsprong. Dat Atalanta met volle kracht de Bruggelingen wil bevechten is duidelijk: Gasperini roteerde zaterdag zijn ploeg drastisch tegen Cagliari.

Club Brugge zal weinig conclusies hebben kunnen trekken uit de wedstrijd van Atalanta tegen Cagliari. Veel verder dan een saaie brilscore kwamen beide ploegen niet, en zo kwamen de Brugse verkenners van een kale reis terug.

Rustdag

Coach Gasperini greep drastisch in en voerde maar liefst zeven wissels uit in vergelijking met de Champions League tegen Club Brugge. Spelers als De Ketelaere, Ederson en De Roon kregen rust in de wedstrijd van afgelopen zaterdag.

Club Brugge besliste om een pak minder te roteren dan de Italianen. In tegenstelling tot de wedstrijd van afgelopen woensdag, voerde Nicky Hayen slechts 2 wissels door: Nilsson en Vetlesen kwamen in de ploeg voor Jutgla en Onyedika.

Oude koeien

Dat Atalanta de controversiële penalty nog altijd niet goed heeft verteerd, was duidelijk na de match tegen Cagliari: “In Brugge ging er iemand zwaar in de fout. Een erg serieuze fout die ons veel schade berokkent. Hopelijk is die episode niet beslissend over kwalificatie", waarschuwt CEO Luca Percassi.

Of de rotatie van Gasperini, of het gebrek ervan bij Hayen, effect zal hebben, zullen we pas dinsdagavond vanaf 21u te zien krijgen. Club Brugge is alvast gewaarschuwd.