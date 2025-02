Dit hebben Italiaanse media te zeggen over Club Brugge, al draaide het volgens hen vooral om één man: "Hij heeft de wedstrijd verpest"

Club Brugge heeft woensdagavond weer gestunt in de Champions League door met 2-1 te winnen van Atalanta. Alleen was de manier waarop het winnende doelpunt viel niet zo mooi.

Ze zullen er bij Club Brugge niet om klagen, en de overwinning was verdiend, maar de strafschop die voor de 2-1 zorgde was wel heel licht. Charles De Ketelaere en Atalanta-coach Gian Piero Gasperini waren er al niet over te spreken.

De Italiaanse media spreken ook over een schandaal, terwijl ze niet vergeten met lof te strooien voor een sterk Club Brugge. Scheidsrechter Halil Umut Meler kreeg het zwaar te verduren in de media.

"Hij heeft de wedstrijd verpest met een ongelofelijke beslissing om penalty te fluiten voor de onzichtbare hand van Hien op Nilsson. Het is een uitvinding van de ref, schandalig", klinkt het bij La Gazetto dello Sport.

"Alsof Club het echte Atalanta was: rennen, agressiviteit, verticalen, nieuwe tactische oplossingen - zoals vier lange aanvallers, onder wie Vanaken, om de verdediging van Gasp onder druk te zetten. Ze waren meer dan een waardige tegenstander", heeft de krant lof voor Club.

La Repubblica zag net hetzelfde. "Atalanta was terecht razend na de penalty, maar de Belgen hebben een goede wedstrijd gespeeld. Ze hebben er een fraaie strijd van gemaakt tegen Atalanta. Een gelijkspel was meer dan verdiend voor Club, maar een nederlaag is voor Atalanta uiteindelijk een onverdiende aanfluiting."

"De penalty van de scheidsrechter is moeilijk te rechtvaardigen. Een keuze die in een oogwenk de wedstrijd tussen Brugge en Atalanta compleet veranderde. De beslissing van scheidsrechter Meler is verkeerd en verdraait de betekenis van het voetbal. Het voetbal - een contactsport, nota bene - is vandaag verraden", klonk het daar nog over de strafschop volgens Sporza.