Cadeautje van de ref na vorig seizoen? Brandon Mechele doet zijn zegje over lichte penalty

Dankzij een penalty in de blessuretijd trekt Club Brugge met een kleine voorsprong naar Bergamo volgende week. De penalty zorgde voor heel veel discussie achteraf.

Woede. Dat is het gevoel dat overheerste bij Atalanta meteen na affluiten. De Turkse scheidsrechter Umut Meler kreeg de volle laag, er was zelfs nog een klein opstootje met enkele Italianen. Coach Gasperini spuwde nadien zijn gal.

Bij Club Brugge kunnen ze ervan meespreken. Vorig seizoen was Meler ook de scheidsrechter tijdens de terugwedstrijd in de halve finale van de Conference League tegen Fiorentina. De Italianen kregen toen ook een lichte penalty in de 82ste minuut.

Mechele wilde in de zestien de bal wegwerken, spits Nzola boog zich voorover en kwam met zijn gezicht tegen de hoog geheven knie van Mechele terecht. Meler twijfelde niet en wees naar de stip, Beltran trapte de blauw-zwarte droom aan diggelen.

Mechele over penalty in Club Brugge-Atalanta

Had de Turkse scheidsrechter nog iets goed te maken? "Vorig jaar floot hij een penalty tegen ons, terwijl het niet echt een was", zei Brandon Mechele. "Nu is het eens voor ons, dat is nu eenmaal voetbal", zei de verdediger nog.

Dat geldt ook voor de terugwedstrijd, Club zit nu in een goede uitgangspositie. "We moeten gewoon hetzelfde proberen te doen daar en niet op resultaat willen spelen. Gewoon ons ding doen en dan zien we wel", besloot Mechele.