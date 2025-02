Atalanta-coach Gian Piero Gasperini absoluut niet te spreken over strafschopfase: "Het is waanzin"

Club Brugge heeft woensdagavond met 2-1 gewonnen van Atalanta. Een nieuwe stunt in de Champions League, al is er veel te doen over dat laatste doelpunt.

Club Brugge heeft verdiend gewonnen op woensdag, alleen is er veel discussie over de manier waarop de overwinning over de streep werd getrokken. De ref gaf in de allerlaatste minuut een heel lichte strafschop.

Blauw-zwart zal er niet slechter van slapen, de Italianen wel. Na afloop liet Charles De Ketelaere al merken dat hij het heel helemaal niet akkoord is met de beslissing van de scheidsrechter. Ook coach Gian Piero Gasperini is er niet over te spreken.

"Contacten zijn tegenwoordig echt een drama. Veel spelers gooien zich met veel goesting naar de grond om strafschoppen te komen stelen. Dat is niet de geest van het spelletje. Het is waanzin", begon hij.

"Dit heeft niets meer met voetbal te maken. Het is een spelletje dat wordt geleid door weet ik veel wie. Ik ken de regels niet meer, hoor. Iedereen zou me gelijk moeten geven", gaat Gasperini verder.

"Je kan commentaar geven over de volledige match, maar je kan het ook alleen over die ene fase hebben. Want die heeft het resultaat bepaald. Het was een goedkoop cadeau. Het probleem dat we in Italië hebben, zie je nu dus ook Europees. Er is geen houvast meer over de regels. Dit is niet meer de sport zoals we die altijd gekend hebben", besluit hij.