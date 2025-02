"Het zou toch niet mogen": Brandon Mechele spreekt klare taal over match tegen Atalanta

Dinsdagavond verdedigt Club Brugge een 2-1-voorsprong tegen Atalanta. Een gelijkspel is voldoende om door te stoten in de Champions League.

Club Brugge staat dinsdagavond in Atalanta voor de match van het jaar. Minstens een gelijkspel pakken tegen Atalanta betekent de volgende ronde halen.

Gelooft blauwzwart in een stunt? “Dat is er altijd geweest, zeker als je die thuismatch wint. Ik zal niet zeggen dat het gegroeid is. Maar als je zo'n wedstrijd gespeeld hebt, ga je met een goed gevoel naar dinsdag”, zegt Brandon Mechele op de persconferentie.

Het wordt in ieder geval een totaal andere match, maar Mechele is ervan overtuigd dat als Club Brugge zijn niveau haalt, het deze opdracht tot een goed einde zal brengen.

Veel zal ook afhangen van de scheidsrechter. De druk is bijzonder groot, zeker nadat Club Brugge in de heenmatch won dankzij een vrij lichte penalty.

“Of de buitenwereld druk gaat uitoefenen op de ref morgen? Het is een andere scheidsrechter. Dat zal geen rol spelen. Of het zou toch niet mogen. Ik hoop dat hij sterk in zijn schoenen staat”, gaat Mechele verder.

“Maar wij moeten gewoon ons spel spelen. En kijken hoe de wedstrijd evolueert. We hebben al grote matchen gespeeld en getoond dat we onze voet naast die ploegen in de Champions League kunnen zetten. Vorige week was misschien onze beste match dit seizoen in Europa.”