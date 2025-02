Marc Degryse en Frank Boeckx zwaar onder de indruk van deze Club Brugge-speler: "Zó goed is hij"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge speelde een zeer goede wedstrijd tegen Atalanta, met ook enkele uitblinkers. Chemsdine Talbi maakte veel indruk.

Club Brugge heeft het Atalanta van Charles De Ketelaere met het kleinste verschil verslagen. Na een zeer lichte strafschop werd het 2-1 in de allerlaatste minuut.

Dat neemt niet weg dat de zege verdiend was. Blauw-zwart zette een heel sterke prestatie neer, met enkele uitblinkers. Dat zagen Marc Degryse en Frank Boeckx ook.

Zij waren vooral onder de indruk van Chemsdine Talbi, die later ook 'Man of the Match' werd. "Hij zet druk op de verdediging, werkt hard, heeft een voorbeeldige mentaliteit en heeft vooral een ongelofelijke versnelling", zei Marc Degryse volgens Het Laatste Nieuws.

"Alleen zijn schot op doel is nog een werkpuntje. Maar verder heeft hij me echt wel overtuigd. Deze jongen is klaar voor het grote werk. Niet aan twijfelen dat hij Skov Olsen kan doen vergeten", gaat Degryse verder.

"Jammer dat de naam Skov nog moet vallen... zo goed is Talbi", pikt Boeckx in. "Want na het vertrek van Skov moet de druk op hem om er te staan toch groot geweest zijn. Maar vanavond verdient hij die trofee van ‘Man van de Match’ voor de volle honderd procent."