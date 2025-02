Vanaken heeft duidelijke boodschap voor bondscoach Garcia na nieuwe stunt van Club Brugge

Club Brugge heeft voor een nieuwe stunt gezorgd in de Champions League met een zege tegen Atalanta. Kapitein Hans Vanaken hoopt dat bondscoach Rudi Garcia goed heeft opgelet.

Staat Club Brugge opnieuw voor een stunt in de Champions League? De landskampioen was de evenknie van Atalanta en won verdiend de heenwedstrijd in de tussenronde van de Champions League.

"Het was nodig om tegen dit Atalanta zo sterk te spelen", zei Hans Vanaken achteraf. "Het was een lastige wedstrijd, want Atalanta speelde hoog en veel man op man." Zo slikte Club net voor de rust ook de 1-1.

Al had Club ook al meer kunnen scoren in die eerste helft. "We hebben onszelf te weinig beloond", gaf Vanaken toe. "De penaltyfase heb ik niet goed gezien, ik heb wel gehoord dat het redelijk licht was", zei Vanaken.

Vanaken heeft boodschap voor bondscoach Garcia

Nilsson trapte de penalty binnen en zo trekt Club met een 2-1 voorsprong naar Bergamo. "Als we spelen zoals vandaag, dan zijn er mogelijkheden." En ook Vanaken was opnieuw op niveau, hij hoopt dat ook bondscoach Rudi Garcia dat gezien heeft.

"Mijn niveau is goed. Ik ken de bondscoach nog niet goed, maar hij moet zijn tijd nemen om te kijken wat hij gaat doen met de nationale ploeg. Ik hoop dat ik daarbij zal zijn", dropte Vanaken een duidelijke hint.

De laatste selectie van Vanaken bij de Rode Duivels dateert van de EK-kwalificatiewedstrijden in juni 2023, maar hij bleef toen twee keer op de bank. In de verloren oefenwedstrijd tegen Egypte voor het WK in Qatar in november 2022 speelde Vanaken voor het laatst voor de Duivels.