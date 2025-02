Hein Vanhaezebrouck met straffe uitspraak over Club Brugge-speler: "Topniveau, hij zou in een Europese topploeg zijn plaats hebben"

Club Brugge maakte indruk tegen Atalanta. Blauw-zwart won verdiend met 2-1, met enkele uitblinkers in de ploeg. Hein Vanhaezebrouck wil de prestatie van Hans Vanaken nog eens in de verf zetten.

Club Brugge heeft het weer geflikt, een stunt in de Champions League. Blauw-zwart won verdiend met 2-1 van Atalanta en die score had zelfs verder kunnen uitlopen.

Als team was het heel goed, maar er waren ook enkele echte uitblinkers. Zo werd Chemsdine Talbi uitgeroepen tot 'Man of the Match' door de UEFA, maar niet alleen hij was van grote klasse.

Hein Vanhaezebrouck wil het zo nog eens hebben over de prestatie van Hans Vanaken, die volgens hem "outstanding" was. "Ik weet wel, het viel niet meteen op omdat hij geen beslissende rol speelde", begint hij bij Het Nieuwsblad.

"Maar tegen Marten de Roon, toch iemand met veel interlands voor Nederland op zijn naam, was Vanaken heer en meester. Hij heeft met De Roon gedaan wat hij wilde. Veel gelopen, ruimtes gemaakt. Hij won ieder duel en verloor geen enkele bal", gaat de voormalige coach verder.

Hij gaat zelfs nog een stapje verder en ziet dat Vanaken bij een Europese topclub zou kunnen spelen. "Dit was topniveau en voor mij het bewijs dat hij in een Europese topploeg zijn plaats zou hebben, ook op deze leeftijd.”