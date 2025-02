Club Brugge als vaandeldrager? "Daar zal Bart Verhaeghe niet blij mee zijn"

De intensieve kalender begint zijn tol te eisen in het Belgische voetbal. Analist Alex Teklak wijst erop dat clubs steeds meer spelers zien uitvallen, zoals bij Anderlecht met de blessures van Verschaeren, Stroeykens, Edozie en Dolberg.

“Het drukke programma eist zijn slachtoffers. De waarschijnlijk Europese eliminaties zullen de clubs weer in een ‘normale’ omgeving brengen", zegt Teklak in La Dernière Heure.

Teams bouwen hun kern met Europese ambities in gedachten, maar dat heeft zijn prijs. “Je start het seizoen met de ambitie om de eerste fase te overleven. Je kern wordt opgebouwd met dat doel", stelt Teklak. Club Brugge-coach Hayen paste zijn rotatiebeleid tegen STVV aan en zette enkel Tzolis en Onyedika op de bank. “Toch moest Tzolis al bij de rust invallen om een punt te redden.”

Ondertussen blijft de titelstrijd het belangrijkste doel voor Club Brugge, vooral nu Genk afstand neemt in het klassement. Volgens Teklak is voorzitter Bart Verhaeghe zich daar terdege van bewust. “Hij weet dat het kampioenschap prioriteit is. Hij zal niet blij zijn dat spelers waarvoor hij veel investeerde, zoals Skoras, niet presteren.” De Poolse winger werd zelfs niet opgenomen in de selectie tegen STVV, wat ruimte bood voor de jonge Campbell.

Toch krijgt Club Brugge deze week een nieuwe kans om zich te bewijzen op het Europese toneel. Teklak benadrukt dat de ploeg nog steeds een gouden mogelijkheid heeft om zich te kwalificeren. “Club heeft een uitstekende kans. Ze moeten erin geloven, en dat geldt voor het hele Belgische voetbal.”

Volgens Teklak blijft Club Brugge het voorbeeld op structureel vlak. “Ze hebben laten zien hoe het moet. Europees succes zou dat alleen maar bevestigen.”