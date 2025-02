Simon Mignolet waarschuwt na stunt tegen Atalanta: "Dan spreekt niemand nog over deze match"

Club Brugge kan volgende week met een 2-1 voorsprong naar Italië afreizen. Al houdt Simon Mignolet wel iedereen met de voeten op de grond.

Na een kwartier ontplofte Jan Breydel een eerste keer na de goal van Jutgla. Net voor de rust slikte Club een domper en een tegengoal, maar toch ontplofte Brugge nog eens. In de toegevoegde tijd knalde Nilsson een penalty binnen.

"Dit is een verdiende overwinning en we hadden het ons nog makkelijker kunnen maken, maar dit is een hele sterke ploeg", zei Simon Mignolet achteraf. "We mogen opnieuw trots zijn op wat we gepresteerd hebben."

"We zijn nu al in alle wedstrijden in de Champions League de evenknie geweest, de nederlagen kwamen er enkel door onoplettendheden in de laatste 20 minuten. Dat hebben we nu niet gedaan, we bleven geconcentreerd."

Mignolet houdt iedereen scherp over terugmatch

Club trekt nu dus met een kleine bonus naar Atalanta, volgens Mignolet het ideale scenario voor blauw-zwart. Al houdt Mignolet iedereen wel met de voeten op de grond. "Dat zal weer een andere wedstrijd worden."

"Want daar kan je ook met 3-0 of 4-0 verliezen. En als dat zo is, dan zal niemand nog spreken over deze wedstrijd. We moeten opnieuw dezelfde prestatie neerzetten en hopelijk is dat genoeg om door te gaan."