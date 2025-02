Emotionele De Ketelaere over terugkeer naar Jan Breydel: "Wist dat het speciaal zou zijn, maar..."

Charles De Ketelaere stond voor het eerst sinds mei 2022 nog eens op de grasmat van Jan Breydel. Het deed de zichtbaar emotionele De Ketelaere iets.

Na zijn vertrek in de zomer van 2022 keerde Charles De Ketelaere met Atalanta voor het eerst terug naar Club Brugge. Dat zijn ploeg de winning goal slikte na een discutabele penalty in de toegevoegde tijd, zorgde wel voor een zure nasmaak.

Toch genoot De Ketelaere ook van de warme ontvangst die hij kreeg van het Brugse publiek. Dat begon al voor de wedstrijd, toen de basiself van Atalanta werd afgeroepen. Jan Breydel werd even heel luid toen de naam van De Ketelaere voorbij kwam.

De Ketelaere over emotionele terugkeer naar Jan Breydel

"Dat heb ik gemist", moest De Ketelaere bekennen na de wedstrijd. Maar na affluiten deed De Ketelaere wel nog een ereronde in Jan Breydel, dat de voormalige publiekslieveling opnieuw luid toezong.

"Dat deed wel iets met mij, dat ze mijn naam zongen. Het was een heel mooi moment, het voelde alsof iedereen hier voor mij was. Ik wist dat het speciaal zou worden om terug te keren, maar om echt die liefde te voelen, dat doet wel iets met je", zei een emotionele De Ketelaere.

Tijd om met zijn ex-ploegmaats te spreken had De Ketelaere nog niet gehad. "Ik hoop dat ik dat wel nog even iets ga kunnen zeggen tegen hen." Of het zal voor volgende week zijn in Italië, na de terugwedstrijd in Bergamo.