Thierry Henry kan moeilijk een duidelijkere mening hebben over controversiële strafschop van Club Brugge

Er is al veel geschreven over de strafschop die Club Brugge de zege bezorgde tegen Atalanta. Thierry Henry had hem ook gezien en zijn reactie was wel heel duidelijk.

Club Brugge heeft voor een nieuwe stunt gezorgd door Atalanta met 2-1 te verslaan. De overwinning was verdiend, maar de Italianen konden maar moeilijk om met de manier waarop ze verloren.

In de allerlaatste minuut deed Nilsson de netten trillen door een strafschop om te zetten die hij zelf had uitgelokt. De fout die gemaakt werd was wel heel licht, en dat zorgde al voor heel wat reacties.

Europese media lieten zich al uit over de fout, terwijl er uit het kamp van Atalanta ook al heel wat kritiek kwam. Thierry Henry kreeg de beelden te zien bij 'Champions League Today', een bekende show van CBS Sports.

Zijn reactie kon moeilijk nog duidelijker zijn: "No, no no and no and no", klonk het uitdrukkelijk. Hij en analist Micah Richards waren het roerend eens: geen strafschop.

"Dus jij vertelt me dat ze deze fase echt bekeken hebben? Wow", besluit Henry, vol ongeloof. Erg zullen ze het bij Club Brugge wel niet vinden.