Club Brugge breekt waanzinnig record na historische kwalificatie voor 1/8e finales in de CL: van dit enorme bedrag is blauw-zwart al zeker na fantastische Europese campagne

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Dat Club Brugge doorstoot in de Champions League is niet alleen op sportief vlak goed nieuws. Ook financieel kan het serieus meetellen.

Club Brugge schreef dinsdagavond geschiedenis door voor de tweede keer op een week tijd te winnen van Atalanta. Na de 1-3 zege in Italië stoot blauw-zwart door naar de achtste finales van de Champions League.

Een geweldige stunt, tegen de nummer drie van Italië. Drie goals voor rust klaarden de klus voor Club, dat goed standhield na de pauze.

Niet alleen fantastisch nieuws op sportief vlak voor de club, die in de achtste finales Lille of Aston Villa tegenkomt. Ook voor het financiële plaatje is het geweldig.

Club Brugge had al bijna 50 miljoen euro verzameld tijdens zijn CL-campagne, maar daar komt nu een ferm bedrag bovenop. In de tussenronde die ze nu achter de rug hebben, leverde een overwinning geen geld op.

Enkel doorstoten wordt beloond, met alweer een geldsom waar niet naast gekeken kan worden. Club mag nu rekenen op nog eens 11 miljoen euro extra. Daardoor komt de teller op ongeveer 60 miljoen euro te staan.

Het CL-avontuur zit er nog niet op, maar dit is toch al goed voor een record. Nog nooit eerder haalde een Belgische club zo veel geld op in een Europese campagne.