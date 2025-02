Vincent Mannaert is héél trots op Club Brugge en mag zichzelf op de borst slaan: "Nu is dat allemaal evident, maar toen was dat niét zo"

Club Brugge gaat over de tongen. De Belgische landskampioen behoort tot de beste zestien clubs in Europa. Vincent Mannaert heeft er dan wel niets meer te zeggen, maar is wel héél trots op zijn blauw-zwart.

Vincent Mannaert was gisteren dan ook een aandachtig toeschouwer in het Gewiss Stadium - of beter gezegd: een aandachtige fan - en zag van op de eerste rij hoe Club Brugge zich bij de laatste zestien clubs in de Champions League kon voegen.

"Het was niet alleen een heel mooi resultaat en een geweldige prestatie van Club Brugge", valt Vincent Mannaert met de deur in huis in Het Laatste Nieuws. "Het was geen overwinning met de hakken over de sloot, hé. Het was simpelweg een fantastische avond voor het Belgische voetbal."

En weet je wat er ook zo mooi aan is", gaat de voormalige CEO van blauw-zwart verder. "Club Brugge doet het met Belgische spelers. Sommigen zijn zelfs in de eigen jeugdwerking opgeleid."

"Gisteren stonden er met Brandon Mechele, Joaquin Seys, Maxim De Cuyper en Chemsdine Talbi vier jeugdproducten in de basis", gaat Mannaert verder. "Die jongens worden aangevuld met onder anderen Simon Mignolet en Hans Vanaken. Dat toont aan dat het kan, hé."

Project 2023

Mannaert is dan ook (terecht) héél trots op Club Brugge. "In 2013 is Club Brugge gestart met 'Project 2023'. Het doel was toen om op het grootste toneel mee te spelen met minstens vijf zelfopgeleide spelers. Die missie is geslaagd."

"Nu klinkt dat allemaal evident", besluit Mannaert. "Maar toen was dat niet zo. Club Brugge is van nature nooit een opleidingsclub geweest. Dat is veranderd. En blauw-zwart doet het ook met een Belgische staf, hé." (knipoogt)