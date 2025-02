🎥 Schitterend! Franky Van der Elst imiteert op hilarische manier aanval van Toloi op De Cuyper: "Sorry Franky"

Atalanta had dinsdagavond al een slechte dag, maar Rafael Tolói maakte het voor zijn ploeg nóg erger. De aanvoerder verloor niet alleen de wedstrijd, maar ook zijn geduld - en zijn evenwicht. Analist Franky Van der Elst kon het niet laten om Tolói's stuntelige actie haarfijn na te bootsen.

Wat gebeurde er precies? Met nog een paar minuten te spelen, voelde Tolói zich duidelijk geprovoceerd door Maxim De Cuyper.

In een moment van pure frustratie wilde hij de bal snoeihard naar de Bruggeling gooien, maar… hij gleed uit. En niet zo’n beetje ook. Denk aan een cartoonfiguur die over een bananenschil zwiept – maar dan in de Champions League.

Die mislukte worp was blijkbaar nog niet gênant genoeg, want Tolói besloot dan maar om De Cuyper gewoon neer te beuken. Geen schijnbeweging, geen finesse, gewoon een volle duw, alsof hij een slechte dag had op de kermis in de botsauto’s. De scheidsrechter hoefde niet eens te twijfelen: rood!

En toen kwam het beste moment van de avond: Franky Van der Elst kon zich niet inhouden en demonstreerde in de studio de chaotische bewegingen van de Italiaanse verdediger. Met een combinatie van drama, balverlies en een slechte imitatie van een boze stier kreeg hij de hele studio aan het lachen.

Tolói verliet briesend het veld, maar de echte winnaar van de avond? Dat was toch Van der Elst, die met zijn imitatie liet zien dat je zelfs uit een frustrerende rode kaart nog wat plezier kunt halen. Al had hij niet gedacht dat het op sociale media ging belanden.