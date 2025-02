Historische kwalificatie voor Club Brugge dat naar de 1/8e finales gaat in de CL, maar coach Nicky Hayen zag toch dat niet alles goed was

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge heeft dinsdagavond geschiedenis geschreven in Bergamo. Blauw-zwart mag naar de 1/8e finales van de Champions League na een nieuwe zege tegen Atalanta. Geen verrassing voor coach Nicky Hayen.

Club Brugge heeft dinsdagavond opnieuw gewonnen van Atalanta. Vorige week werd het 2-1 op Jan Breydel, en nu 1-3 op Italiaanse grond. Alweer een ferme stunt van blauw-zwart.

Daardoor mag het ook naar de achtste finales van de CL. Coach Nicky Hayen vindt het niet verrassend. "Mij verbaast het niet. We hebben zoveel kwaliteit. Dat zie ik soms ook op training, niet altijd. Want we spelen veel wedstrijden", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad.

Ondanks de 1-3 overwinning tegen de huidige nummer drie uit Italië ziet Hayen ook nog minpunten. "De details waren niet allemaal super vandaag. We hadden bijvoorbeeld meer van kant kunnen wisselen. Als je met lef en vertrouwen voetbalt, kan je kansen krijgen. Ik heb me dan ook niet in de arm moeten knijpen."

Club hield goed stand, heel de wedstrijd lang. Atalanta had zeker wel de kansen om een resultaat te behalen in eigen huis, maar een goed blok en een geweldige Simon Mignolet tussen de palen voorkwamen dat.

"Je moet immers altijd geconcentreerd blijven. Zelfs op drie minuten van het einde nog. Er zijn in het voetbal al meer vreemde dingen gebeurd", besluit Hayen.