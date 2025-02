Marc Degryse was enorm blij dat deze speler niet startte tijdens Club Brugge-Atalanta

Club Brugge won dinsdag met 1-3 van Atalanta, waardoor het kon doorstoten naar de volgende ronde in de Champions League. Atalanta creëerde wel kansen genoeg zelf een resultaat te behalen, maar efficiëntie ontbrak.

In de eerste helft kwam Club Brugge al een paar keer goed weg, vooral door een formidabele Simon Mignolet. In de tweede helft koos Atalanta-coach Gian Piero Gasperini voor een extra wapen vooraan met Ademola Lookman.

De man die in de Europa League-finale vorig seizoen een hattrick scoorde was niet 100% en startte daarom ook niet. Iets waar Marc Degryse heel blij mee was.

"Ja, ik had het vooraf al gezegd, dat ik hoopte dat hij niet zou spelen of starten", vertelde hij bij VTM2. "We kennen hem. Hij was hun gevaarlijkste speler vorig jaar, maar ook dit jaar. Door blessure was hij lange tijd uit de ploeg verdwenen."

Nog geen minuut had Lookman nodig om de 1-3 te scoren. Op het pakte Simon Mignolet een slecht getrapte penalty van hem, wat ook een kantelpunt was in de wedstrijd. Coach Gasperini was na afloop dan ook snoeihard voor de spits.

"Je zag meteen dat ze met hem erin een extra wapen hadden. Meteen na de rust dat doelpunt, dat gaf hen het gevoel dat het nog kon. Dat hij dan tien minuten later die strafschop mist was dan weer een meevaller voor Club", besluit Degryse.