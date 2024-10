LIVE: Club Brugge maakt zich klaar voor topwedstrijd tegen AC Milan: 4.000 meegereisde fans maakten er al een feest van op maandag

Club Brugge speelt dinsdagavond zijn derde Champions League-wedstrijd van het seizoen. Er wordt in het mythische San Siro tegen AC Milan gespeeld.

Club Brugge staat dindsdag voor een zware opdracht. Blauw-zwart zal proberen punten te pakken in de League Phase van de Champions League tegen AC Milan.

Maandag werd er al even getraind op het veld van San Siro, nadat Nicky Hayen en Ardon Jashari aanwezig waren op het persmoment. De Club-coach bleef wat mysterieuzer dan Paulo Fonseca, coach van AC Milan.

Die gaf namelijk al zijn volledige basiself op de persconferentie, om op zijn minst opvallend te noemen. Hayen wou de zijne niet prijsgeven, maar kwam met korte updates.

Zo zit Andreas Skov Olsen weer bij de selectie. Hij is volgens Hayen weer helemaal fit, waardoor hij kans maakt op een basisplaats. Nilsson is er niet bij, waardoor Ferran Jutgla of Romeo Vermant zal starten.

Maar liefst 4.000 Club-fans maken de reis naar Milaan om hun ploeg aan het werk te zien. Er worden in totaal zo'n 50.000 fans verwacht in het stadion. Het is van 2003 geleden dat Club Brugge nog eens tegen AC Milan speelde. Toen won blauw-zwart, ook in San Siro, met 0-1.