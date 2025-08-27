🎥 Club Brugge draait Rangers door de gehaktmolen en gaat oververdiend naar de Champions League

Wie er nog aan twijfelde, Club Brugge hoort thuis in de League Phase van de Champions League. Het veegde in eigen huis de vloer aan met Rangers en won met maar liefst

Club Brugge verdedigde in Jan Breydel een 1-3 zege uit de heenwedstrijd en mocht normaal gezien niet meer in de problemen komen tegen Rangers. De League Phase van de Champions League is dan ook een must voor blauw-zwart.

Droomstart voor Club Brugge

Net als in de heenwedstrijd ging Club goed van start, Tresoldi kopte na vijf minuten al van dichtbij de 1-0 binnen. Toen Aarons na acht minuten de doorgebroken Tzolis neer trok en rood kreeg, zat Club helemaal op rozen.

Rangers kwam er helemaal niet aan te pas en Club Brugge bleef maar aanvallen. Tzolis knalde vanop zo’n 30 meter op de lat, na een halfuur kon Vanaken dan toch de 2-0 binnenkoppen op corner.

Club duwt Rangers kopje onder voor de rust

In de vijf minuten voor de rust drukte Club nog eens stevig door. Seys scoorde in vier minuten twee keer, Stankovic kopte in de toegevoegde tijd zelfs de 5-0 op het bord. De afstraffing was toen al compleet.

De Brugse honger was na de rust zeker niet gestild, na vijf minuten kreeg Tzolis te veel ruimte en knalde de 6-0 binnen. De machine viel daarna wel wat stil, ook door de vele wissels van Hayen.

Veel wissels en debuut voor Furo

Nilsson mocht een halfuur invallen, de 18-jarige Furo kreeg zo'n twintig minuten bij zijn debuut voor Club en ook Audoor kreeg nog eens minuten. De score uitdiepen lukte niet meer, maar dat hoefde ook niet meer.

Club Brugge plaatste zich zonder problemen en oververdiend voor de League Phase van de Chmpions League. Bij de loting zit Club in pot twee, die donderdag om 18u wordt in Monaco wordt gehouden.

