Datum: 27/08/2025 21:00
Competitie: Champions League
Speeldag: Play-offs (T)
Stadion: Jan Breydel
🎥 Club Brugge draait Rangers door de gehaktmolen en gaat oververdiend naar de Champions League
Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
| 188 reacties
🎥 Club Brugge draait Rangers door de gehaktmolen en gaat oververdiend naar de Champions League
Foto: © photonews

Wie er nog aan twijfelde, Club Brugge hoort thuis in de League Phase van de Champions League. Het veegde in eigen huis de vloer aan met Rangers en won met maar liefst

Club Brugge verdedigde in Jan Breydel een 1-3 zege uit de heenwedstrijd en mocht normaal gezien niet meer in de problemen komen tegen Rangers. De League Phase van de Champions League is dan ook een must voor blauw-zwart. 

Droomstart voor Club Brugge

Net als in de heenwedstrijd ging Club goed van start, Tresoldi kopte na vijf minuten al van dichtbij de 1-0 binnen. Toen Aarons na acht minuten de doorgebroken Tzolis neer trok en rood kreeg, zat Club helemaal op rozen. {READALSO}

Rangers kwam er helemaal niet aan te pas en Club Brugge bleef maar aanvallen. Tzolis knalde vanop zo’n 30 meter op de lat, na een halfuur kon Vanaken dan toch de 2-0 binnenkoppen op corner. 

Club duwt Rangers kopje onder voor de rust

In de vijf minuten voor de rust drukte Club nog eens stevig door. Seys scoorde in vier minuten twee keer, Stankovic kopte in de toegevoegde tijd zelfs de 5-0 op het bord. De afstraffing was toen al compleet. 

De Brugse honger was na de rust zeker niet gestild, na vijf minuten kreeg Tzolis te veel ruimte en knalde de 6-0 binnen. De machine viel daarna wel wat stil, ook door de vele wissels van Hayen. 

Veel wissels en debuut voor Furo 

Nilsson mocht een halfuur invallen, de 18-jarige Furo kreeg zo'n twintig minuten bij zijn debuut voor Club en ook Audoor kreeg nog eens minuten. De score uitdiepen lukte niet meer, maar dat hoefde ook niet meer. 

Club Brugge plaatste zich zonder problemen en oververdiend voor de League Phase van de Chmpions League. Bij de loting zit Club in pot twee, die donderdag om 18u wordt in Monaco wordt gehouden.
 

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Club Brugge Club Brugge
  Speler G Beoordeel
7 Tresoldi NicolòA 68' -
8 Tzolis ChristosA 58' -
9 Forbs Carlos 45' -
15 Onyedika Raphael A 90' -
20 Vanaken HansA 90' -
22 Mignolet Simon 90' -
25 Stankovic Aleksandar 90' -
44 Mechele Brandon 90' -
58 Spileers Jorne 90' -
64 Sabbe Kyriani 72' -
65 Seys Joaquin ⚽ ⚽ A 58' -
  Bank G Beoordeel
2 Romero Zaid -  
6 Reis Ludovit -  
10 Vetlesen Hugo -  
11 Sandra Cisse -  
14 Meijer Bjorn -  
19 Nilsson Gustaf   32' -
21 Skoras Michal -  
29 Jackers Nordin -  
41 Siquet Hugo 32' -
62 Audoor Lynnt 18' -
67 Diakhon Mamadou 45' -
84 Campbell Shandre -  
87 Furo Kaye 22' -

Rangers FC Rangers FC
  Speler G Beoordeel
1 Butland Jack 90' -
3 Aarons Maximillian James   8'  
5 Souttar John 90' -
6 Rothwell Joe 45' -
11 Aasgaard Thelo 45' -
16 Cameron Lyall 90' -
18 Antman Oliver 12' -
23 Gassama Djeidi 45' -
24 Djiga Nasser 90' -
30 Meghoma Jayden   90' -
99 Pereira da Silva Danilo 59' -
  Bank G Beoordeel
Wright Kieran -  
Dessers Cyriel -  
2 Tavernier James Henry 78' -
8 Barron Connor 31' -
10 Diomande Mohammed 45' -
31 Kelly Liam -  
37 Oluwasegun Opeyemi Fernandez Emmanuel -  
43 Raskin Nicolas 45' -
47 Moore Mikey -  
50 Gentles Josh -  
52 Curtis Findlay 45' -
63 Hutton Alexander -  
Herbeleef Club Brugge - Rangers FC

Vooraf

LIVE Club Brugge-Rangers: Stelt blauw-zwart, met Tresoldi in de basis, de Champions League veilig?

LIVE Club Brugge-Rangers: Stelt blauw-zwart, met Tresoldi in de basis, de Champions League veilig?

09:15

Club Brugge verdedigt in eigen huis een 1-3 voorsprong tegen het Schotse Rangers. Plaatst blauw-zwart zich voor League Phase van de Champions League?

Champions League

 Play-offs (T)
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-0 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Sturm Graz Sturm Graz 2-1 Bodø Glimt Bodø Glimt
Pafos FC Pafos FC 1-1 Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
FK Qarabag FK Qarabag 2-3 Ferencváros Ferencváros
Club Brugge Club Brugge 6-0 Rangers FC Rangers FC
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 2-0 FC Basel FC Basel
SL Benfica SL Benfica 1-0 Fenerbahçe Fenerbahçe
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved