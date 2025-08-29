Moet Club Brugge nog vrezen voor vertrekkers? Hayen helder na glansprestatie tegen Rangers

De demonstratie van Club Brugge tegen Rangers is Europa rondgegaan. Moet blauw-zwart niet vrezen voor nog enkele vertrekkers in de laatste dagen van de transferperiode?

Vooral door de 6-0 uitslag zal de overtuigende zege van Club Brugge tegen Rangers niet onopgemerkt voorbij zijn gegaan. Bij blauw-zwart waren er dan ook heel wat uitblinkers die zich in de kijker speelden.

Met Club vrezen voor vertrekkers?

Seys scoorde twee keer en gaf een assist, terwijl Vanaken en Tzolis een goal en een assist voor hun rekening namen. Moeten ze bij Club Brugge niet vrezen dat ze nog spelers verliezen in de laatste dagen van de transferperiode?

"We willen dat onze spelers zich in de kijker spelen. Dat is goed voor hun carrière en ons spelniveau", zei Nicky Hayen op de persconferentie. "Dat juichen we toe, maar ik hoop wel dat de transferperiode snel gesloten is", lachte Hayen.

Jashari, Ordonez en Tzolis

Er was al de soap met Jashari die uiteindelijk naar AC Milan trok, maar nu maanden in de lappenmand ligt met een gebroken kuitbeen. En er is ook nog altijd Joel Ordonez die wil vertrekken en sinds de eerste competitiewedstrijd tegen Racing Genk niet meer speelde.

Christos Tzolis stond onlangs in de belangstelling van het Engelse Crystal Palace, dat zo'n 32 miljoen euro veil had voor de Griek. Club Brugge wees dat meteen af, het wil Tzolis dit seizoen nog aan boord houden.

De volledige persconferentie van Nicky Hayen na Club-Rangers