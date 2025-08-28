Drama bij AC Milan: zware blessure voor Ardon Jashari en maanden out

Slecht nieuws voor AC Milan en Ardon Jashari. De Zwitserse middenvelder, die deze zomer voor een stevig bedrag overkwam van Club Brugge, liep in de training een zware blessure op na een botsing met spits Santiago Giménez.

De eerste diagnose spreekt over een probleem aan de rechterfibula (het kuitbeen), waarbij er zelfs gevreesd wordt voor een breuk. Verdere medische onderzoeken moeten duidelijk maken hoe ernstig de blessure precies is en hoe lang Jashari out zal zijn. Intussen lijkt het al duidelijk dat het een breuk is, zonder dat er officiële bevestiging is gekomen.

Wat wel al vaststaat: de middenvelder zal sowieso enkele weken aan de kant staan. Voor Milan, dat net begon te bouwen rond zijn nieuwe aanwinst, is dat een bijzonder bittere pil om te slikken.



Mogelijk lang aan de kant

Voor Jashari zelf is de timing al even zuur. De ex-speler van Club Brugge hoopte zich meteen te tonen in de Serie A en zijn basisplaats af te dwingen. Nu dreigt zijn integratieproces een stevige vertraging op te lopen.

Jashari speelde zich vorig seizoen in de kijker met zijn onverzettelijkheid en vista in het Brugse middenveld, wat hem de stap naar een Europese topclub opleverde. Na lang onderhandelen kwamen Club en Milan tot een akkoord over een transfersom van om en bij de 38 miljoen euro, inclusief bonussen.

De komende dagen worden cruciaal om de ernst van de blessure te bepalen. In Milaan hoopt men nog op goed nieuws, maar de vrees voor een lange revalidatie blijft voorlopig groot.