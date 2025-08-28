Drama bij AC Milan: zware blessure voor Ardon Jashari en maanden out

Drama bij AC Milan: zware blessure voor Ardon Jashari en maanden out
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Slecht nieuws voor AC Milan en Ardon Jashari. De Zwitserse middenvelder, die deze zomer voor een stevig bedrag overkwam van Club Brugge, liep in de training een zware blessure op na een botsing met spits Santiago Giménez.

De eerste diagnose spreekt over een probleem aan de rechterfibula (het kuitbeen), waarbij er zelfs gevreesd wordt voor een breuk. Verdere medische onderzoeken moeten duidelijk maken hoe ernstig de blessure precies is en hoe lang Jashari out zal zijn. Intussen lijkt het al duidelijk dat het een breuk is, zonder dat er officiële bevestiging is gekomen.

Wat wel al vaststaat: de middenvelder zal sowieso enkele weken aan de kant staan. Voor Milan, dat net begon te bouwen rond zijn nieuwe aanwinst, is dat een bijzonder bittere pil om te slikken.

Lees ook... Hein Vanhaezebrouck pikt er eentje uit bij Club Brugge: "Ik ben fan!"

Mogelijk lang aan de kant

Voor Jashari zelf is de timing al even zuur. De ex-speler van Club Brugge hoopte zich meteen te tonen in de Serie A en zijn basisplaats af te dwingen. Nu dreigt zijn integratieproces een stevige vertraging op te lopen.

Jashari speelde zich vorig seizoen in de kijker met zijn onverzettelijkheid en vista in het Brugse middenveld, wat hem de stap naar een Europese topclub opleverde. Na lang onderhandelen kwamen Club en Milan tot een akkoord over een transfersom van om en bij de 38 miljoen euro, inclusief bonussen.

De komende dagen worden cruciaal om de ernst van de blessure te bepalen. In Milaan hoopt men nog op goed nieuws, maar de vrees voor een lange revalidatie blijft voorlopig groot.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Rangers FC
Ardon Jashari

Meer nieuws

Hein Vanhaezebrouck pikt er eentje uit bij Club Brugge: "Ik ben fan!"

Hein Vanhaezebrouck pikt er eentje uit bij Club Brugge: "Ik ben fan!"

17:30
Alderweireld onder de indruk: "Heel Europa kijkt nu naar Club Brugge"

Alderweireld onder de indruk: "Heel Europa kijkt nu naar Club Brugge"

17:00
Is hij nu helemaal vertrokken? Tresoldi verklaart zijn moeilijke eerste weken bij Club Brugge Reactie

Is hij nu helemaal vertrokken? Tresoldi verklaart zijn moeilijke eerste weken bij Club Brugge

14:15
3
Weeral een schot in de blauw-zwarte roos: goudhaantje voelt zich al thuis bij Club Brugge

Weeral een schot in de blauw-zwarte roos: goudhaantje voelt zich al thuis bij Club Brugge

13:00
5
Wie loot Club Brugge in de Champions League? Vanaken verklapt zijn voorkeur Reactie

Wie loot Club Brugge in de Champions League? Vanaken verklapt zijn voorkeur

11:15
UEFA kondigt grote verandering aan voor Champions League-finale van deze editie: "Voor de fans!"

UEFA kondigt grote verandering aan voor Champions League-finale van deze editie: "Voor de fans!"

13:30
5
Schotse pers schuwt harde woorden niet voor Rangers: "Caféploegen zijn beter georganiseerd"

Schotse pers schuwt harde woorden niet voor Rangers: "Caféploegen zijn beter georganiseerd"

10:00
1
Een makkelijke keuze voor Rudi Garcia? Toekomstige Rode Duivel na demonstratie: "Ik denk dat ik er klaar voor ben"

Een makkelijke keuze voor Rudi Garcia? Toekomstige Rode Duivel na demonstratie: "Ik denk dat ik er klaar voor ben"

09:30
12
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/08: Lammens - Halhal - Kandouss - Idumbo-Muzambo

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/08: Lammens - Halhal - Kandouss - Idumbo-Muzambo

16:30
Na de demonstratie tegen Rangers waarschuwt Nicky Hayen: "We moeten nederig blijven."

Na de demonstratie tegen Rangers waarschuwt Nicky Hayen: "We moeten nederig blijven."

08:40
Marc Degryse vol lof over Club Brugge: "Het wordt steeds beter"

Marc Degryse vol lof over Club Brugge: "Het wordt steeds beter"

08:20
15
Bob Madou verwacht rustig einde van transfermercato: "Het liefst van al met de huidige kern de Champions League in"

Bob Madou verwacht rustig einde van transfermercato: "Het liefst van al met de huidige kern de Champions League in"

11:20
Na nieuw debacle en wanprestatie Onana... Fans (en ook media) Manchester United schreeuwen om Lammens

Na nieuw debacle en wanprestatie Onana... Fans (en ook media) Manchester United schreeuwen om Lammens

16:30
2
Rangers-coach na blamage tegen Club Brugge: "Excuses aan de fans"

Rangers-coach na blamage tegen Club Brugge: "Excuses aan de fans"

07:40
3
Ai Besnik Hasi... Match van vanavond wordt cruciaal, Portugese topclub wil revelatie oppikken

Ai Besnik Hasi... Match van vanavond wordt cruciaal, Portugese topclub wil revelatie oppikken

16:15
1
Spectaculaire wending: Anderlecht wil aanwinst nu al weer uitlenen

Spectaculaire wending: Anderlecht wil aanwinst nu al weer uitlenen

15:30
6
20-jarige Belg maakt toptransfer naar Monaco: medische testen vandaag

20-jarige Belg maakt toptransfer naar Monaco: medische testen vandaag

14:00
2
KV Mechelen neemt duidelijk standpunt in over sterkhouder en heeft nog één transferwens

KV Mechelen neemt duidelijk standpunt in over sterkhouder en heeft nog één transferwens

15:00
8
Belgische ploegen mogen dromen van altijd twee ploegen in Champions League: Anderlecht heeft nu verantwoordelijkheid Analyse

Belgische ploegen mogen dromen van altijd twee ploegen in Champions League: Anderlecht heeft nu verantwoordelijkheid

11:40
7
OFFICIEEL: KAA Gent raakt verlost van overbodige floptransfer

OFFICIEEL: KAA Gent raakt verlost van overbodige floptransfer

14:43
3
Nu de echte lancering? Brussels jeugdproduct van RSC Anderlecht neemt zoveelste stap in zijn carrière

Nu de echte lancering? Brussels jeugdproduct van RSC Anderlecht neemt zoveelste stap in zijn carrière

14:40
Persoonlijk drama: moeder van STVV-coach Wouter Vrancken overleden

Persoonlijk drama: moeder van STVV-coach Wouter Vrancken overleden

14:28
🎥 Club Brugge draait Rangers door de gehaktmolen en gaat oververdiend naar de Champions League

🎥 Club Brugge draait Rangers door de gehaktmolen en gaat oververdiend naar de Champions League

22:48
DAZN krijgt kritiek op kwaliteit en commentatoren: "Ze zijn er niet... We leiden zelf de Vandenbempts van morgen op"

DAZN krijgt kritiek op kwaliteit en commentatoren: "Ze zijn er niet... We leiden zelf de Vandenbempts van morgen op"

12:40
18
"We willen revanche": Union en Aït El Hadj hopen op specifieke tegenstander in de Champions League

"We willen revanche": Union en Aït El Hadj hopen op specifieke tegenstander in de Champions League

12:00
Club-spits Romeo Vermant komt zelf met update over zijn blessure

Club-spits Romeo Vermant komt zelf met update over zijn blessure

21:20
1
Ligue 1-club blijft aandringen voor Stassin, maar Saint-Etienne is niet onder de indruk

Ligue 1-club blijft aandringen voor Stassin, maar Saint-Etienne is niet onder de indruk

12:20
Met het mes op de keel tegen Lommel: (Gedeelde) Rode lantaarn Lokeren moet dringend eerste punten pakken

Met het mes op de keel tegen Lommel: (Gedeelde) Rode lantaarn Lokeren moet dringend eerste punten pakken

12:10
Jonge verdediger grijpt kans bij KV Kortrijk: "Mijn familie is trots"

Jonge verdediger grijpt kans bij KV Kortrijk: "Mijn familie is trots"

11:10
Ook bij AEK Athene staat er druk op de partij: "Ze moeten zich kwalificeren"

Ook bij AEK Athene staat er druk op de partij: "Ze moeten zich kwalificeren"

11:00
Samir Nasri blikt terug op zijn tijd bij Anderlecht, waar hij een opmerkelijke oproep kreeg van Vincent Kompany

Samir Nasri blikt terug op zijn tijd bij Anderlecht, waar hij een opmerkelijke oproep kreeg van Vincent Kompany

10:30
Voormalige Beerschot-middenvelder gaat voortaan in Mechelen voetballen

Voormalige Beerschot-middenvelder gaat voortaan in Mechelen voetballen

10:20
Zulte Waregem-spits hoopt tegen Racing Genk op meer minuten: "Ik ben klaar voor een basisplaats"

Zulte Waregem-spits hoopt tegen Racing Genk op meer minuten: "Ik ben klaar voor een basisplaats"

10:10
KV Kortrijk zoekt tegen Francs Borains naar nieuwe zege in CPL: "Moeilijkste tegenstander tot nog toe"

KV Kortrijk zoekt tegen Francs Borains naar nieuwe zege in CPL: "Moeilijkste tegenstander tot nog toe"

09:50
Nicky Hayen triomfeert alweer met Club Brugge en zegt wat nu het doel is in de Champions League Reactie

Nicky Hayen triomfeert alweer met Club Brugge en zegt wat nu het doel is in de Champions League

00:00
18
Ex-smaakmaker uit de JPL blikt terug op heenwedstrijd tussen AEK Athene en Anderlecht: "Hij maakte veel fouten op mij"

Ex-smaakmaker uit de JPL blikt terug op heenwedstrijd tussen AEK Athene en Anderlecht: "Hij maakte veel fouten op mij"

09:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 2
Cremonese Cremonese 29/08 Sassuolo Sassuolo
Lecce Lecce 29/08 AC Milan AC Milan
Parma Parma 30/08 Atalanta Atalanta
Bologna Bologna 30/08 Como Como
Napoli Napoli 30/08 Cagliari Cagliari
Pisa Pisa 30/08 AS Roma AS Roma
Genoa Genoa 31/08 Juventus Juventus
Torino Torino 31/08 Fiorentina Fiorentina
Inter Milaan Inter Milaan 31/08 Udinese Udinese
Lazio Lazio 31/08 Hellas Verona Hellas Verona

Nieuwste reacties

Eldonte Eldonte over Niet enkel voor Club Brugge: dit zijn alle redenen waarom het belangrijk is om 2 clubs in de Champions League te hebben Supremepony Supremepony over Na nieuw debacle en wanprestatie Onana... Fans (en ook media) Manchester United schreeuwen om Lammens bompi55 bompi55 over DAZN neemt nog een besparingsmaatregel: het mes gaat erin malinezer malinezer over KV Mechelen neemt duidelijk standpunt in over sterkhouder en heeft nog één transferwens LordJozef LordJozef over Spectaculaire wending: Anderlecht wil aanwinst nu al weer uitlenen Nelvafrel Nelvafrel over Ai Besnik Hasi... Match van vanavond wordt cruciaal, Portugese topclub wil revelatie oppikken Christophe De Geyter Christophe De Geyter over OFFICIEEL: KAA Gent raakt verlost van overbodige floptransfer SmurF SmurF over "Hij is een veel betere voetballer": Filip Joos vergelijkt El Ouahdi met Liverpool-speler FCB vo altijd FCB vo altijd over Is hij nu helemaal vertrokken? Tresoldi verklaart zijn moeilijke eerste weken bij Club Brugge YoniVL YoniVL over Een makkelijke keuze voor Rudi Garcia? Toekomstige Rode Duivel na demonstratie: "Ik denk dat ik er klaar voor ben" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved