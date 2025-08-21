'Na Tzolis: Crystal Palace zet ook andere speler van Club Brugge op zijn lijstje'

'Na Tzolis: Crystal Palace zet ook andere speler van Club Brugge op zijn lijstje'
Foto: © photonews

Na eerdere belangstelling voor Christos Tzolis heeft Crystal Palace nu ook Joel Ordonez, centrale verdediger van Club Brugge, op de radar. De Londense club onderzoekt gerichte versterkingen in de defensie en volgt de Ecuadoriaan nauwgezet.

Crystal Palace kwam al even bij Club Brugge horen over Christos Tzolis. De Engelse club is ook actief op zoek naar defensieve versterking en heeft in dat kader Joel Ordonez toegevoegd aan zijn shortlist. De 21-jarige verdediger is sinds 2023 actief bij Club Brugge en geldt als een fysiek sterke en positioneel betrouwbare speler. Zijn contract loopt nog tot medio 2028.

Geen formeel bod

Volgens informatie van Transferfeed is de interesse van Crystal Palace nog in een oriënterende fase. Er zijn op dit moment geen formele aanbiedingen uitgebracht, maar Ordonez wordt genoemd in een lijst met potentiële versterkingen, naast namen als Jakub Kiwior, Trevoh Chalobah en Rav van den Berg.

Lees ook... Komt absolute topclub met niet te weigeren bod? Iedereen vreest voor één transfer bij Club Brugge

Ordonez heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een vaste waarde in de defensie van Club Brugge. Zijn internationale ervaring en constante progressie maken hem tot een interessante optie voor clubs uit de Premier League.

Heel wat interesse

Naast Crystal Palace zouden ook Olympique Marseille, AS Roma en Al Hilal interesse tonen. De concurrentie om zijn handtekening lijkt dus breed gedragen, wat de onderhandelingspositie van Club Brugge versterkt.

Het is nog onduidelijk of Crystal Palace de interesse zal omzetten in een concreet bod. De club heeft tot het einde van de transferperiode de tijd om een beslissing te nemen. Want goedkoop zal het zeker niet zijn...

