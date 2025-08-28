Weeral een schot in de blauw-zwarte roos: goudhaantje voelt zich al thuis bij Club Brugge

Foto: © photonews

Aleksandar Stankovic heeft in geen tijd zijn stempel gedrukt bij Club Brugge. De 20-jarige middenvelder, overgekomen van Inter, kwam met hoge verwachtingen en lijkt die nu al moeiteloos waar te maken.

Tegen Rangers was hij opnieuw één van de uitblinkers en bewees hij waarom Club liefst 9,5 miljoen euro neertelde en zelfs akkoord ging met een terugkoopclausule voor de Italiaanse grootmacht. Zijn rol in het team groeit met de week. Of hij nu naast Onyedika, Reis of Vetlesen staat, Stankovic brengt telkens evenwicht en controle in het spel.

Nicky Hayen lijkt intussen niet meer om hem heen te kunnen. De Serviër is op korte tijd uitgegroeid tot een onmisbare schakel in het Brugse middenveld.

Na de zege tegen Rangers straalde Stankovic van trots. “Ik ben er natuurlijk heel blij mee”, zei hij na zijn eerste doelpunt in Brugse loondienst. “Het was een fantastische avond. We waren heel goed en hebben getoond waartoe we in staat zijn.”

Als een kind in de armen gesloten

Toch kijkt hij al vooruit naar de komende uitdagingen. “Nu moeten we dit ook in de competitie kunnen doen. Meer zo’n wedstrijden spelen als die van vanavond. Snel herstellen en op naar de volgende wedstrijd.”

Wat misschien nog meer opvalt, is hoe snel hij zich thuis voelt bij blauw-zwart. “Hoe ik me voel? Perfect”, glimlachte Stankovic. “Ik voel me hier veilig en thuis. Ze hebben mij als een kind in de armen gesloten.”

Met zijn maturiteit, spelintelligentie en honger naar meer lijkt Stankovic het nieuwste succesverhaal van Club Brugge te worden. En als hij zo blijft doorgaan, zal Inter zijn optie tot terugkoop met veel interesse in de gaten houden.

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

