Marc Degryse vol lof over Club Brugge: "Het wordt steeds beter"

Club Brugge draaide Rangers volledig door de gehaktmolen op woensdagavond. Met 6-0 (9-1 over twee wedstrijden) bestond er geen twijfel wie het verdiende om naar de Champions League te gaan. Ook analist Marc Degryse was onder de indruk.

Voor de eerste keer sinds 2019 weet een Belgische ploeg zich via de kwalificatierondes te plaatsen voor de eindronde van de Champions League. Toen was het ook Club Brugge dat erin slaagde, nadat het Dynamo Kiev en LASK Linz uitschakelde.

Nu waren achtereenvolgens RB Salzburg en Rangers een maatje te klein. Na een 6-0 zege in de terugwedstrijd mocht Blauw-Zwart de kwalificatie dubbel en dik vieren. Ook analist Marc Degryse zag een zeer sterk Club Brugge.



Degryse vol lof

Dat vertelde hij achteraf bij VTM: "“Iedereen heeft een geweldige indruk gemaakt. Ook de invallers. Dat is een extra wapen voor de toekomst en veelbelovend. Je kan alleen maar benadrukken hoe goed hier gewerkt wordt.”

Hoewel het bijna een vanzelfsprekendheid lijkt dat Club Brugge zich plaatst voor de Champions League, vindt Degryse dat we daar niet licht mogen over gaan: “Ze zitten nu acht keer op tien jaar tijd in de Champions League. Het lijkt de normaalste zaak van de wereld, maar dat is het niet. Het wordt steeds beter.”

En zo mag Club, samen met Union, reikhalzend uitkijken naar de loting van donderdagavond (18u). Daarna verandert de focus opnieuw naar de competitie. Komende zondag trekt het naar de Planet Group Arena voor het duel met KAA Gent.