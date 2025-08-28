Reactie Wie loot Club Brugge in de Champions League? Vanaken verklapt zijn voorkeur

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
Wie loot Club Brugge in de Champions League? Vanaken verklapt zijn voorkeur
Club Brugge heeft zich opnieuw geplaatst voor de League Phase van de Champions League. Kapitein Hans Vanaken ziet liever enkele nieuwe ploegen uit de pot komen.

Met een goal en een assist zorgde Hans Vanaken mee voor de kwalificatie tegen Rangers. De kapitein van Club Brugge mag dus net als vorig seizoen de League Phase van de Champions League in. 

In tegenstelling tot vorig seizoen moest Club wel twee voorrondes overleven om in die League Phase te geraken. "Salzburg en Rangers zijn niet van de minste", zei Vanaken achteraf. "Je moet het altijd nog doen en dat hebben we ook gedaan."

Vanaken over de loting van Club Brugge

Donderdag om 18u staat de loting al op het programma, voor Vanaken mag er wel eens wat variatie inzitten. Ploegen als Borussia Dortmund of Manchester City is blauw-zwart al vaker tegengekomen. 

"Toch zijn er nog ploegen die we nog niet gehad hebben, het zou wel eens leuk zijn om een nieuw team te loten. We zien wel wat er uit de bus komt. Wat het resultaat ook is, het is mooi dat we er opnieuw bij zijn."

Toch zal de knop snel weer omgedraaid moeten worden, want zondag om 13u30 trekt blauw-zwart naar KAA Gent. "Er volgt een belangrijke wedstrijd zondag, dat klopt. Maar hier kunnen we nog even van genieten. "

