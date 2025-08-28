Hein Vanhaezebrouck pikt er eentje uit bij Club Brugge: "Ik ben fan!"

Club Brugge zette Rangers woensdagavond volledig buitenspel met een indrukwekkende 6-0-zege. Analist Hein Vanhaezebrouck is vol lof over de prestaties van enkele sterkhouders.

Seys speelde dit keer bijna als linksbuiten, terwijl Tzolis vaker naar binnen schoof. “Dat werkte heel goed", zegt Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad. “Rangers was weliswaar zwak, maar de voorzetten en combinaties waren telkens zuiver genoeg. Zijn schot op de lat was fenomenaal.”

Vanhaezebrouck wijst ook op de transferwaarde van Tzolis: “Club kreeg al een bod van meer dan 30 miljoen euro van Crystal Palace. Het zal interessant zijn te zien hoe dat verder evolueert.”



Seys krijgt eveneens lof: “Ik had aanvankelijk opgeschreven dat hij niet scherp begon, maar na zijn assist en twee doelpunten kon ik dat schrappen. Hij begint nu ook al aan zijn cijfers te werken: een doelpunt tegen Salzburg en nu twee tegen Rangers. Straf.”

Diakhon kan belangrijk worden

Ook Aleksandar Stankovic valt in de smaak bij Vanhaezebrouck: “Ik ben fan. Hij speelt makkelijk en eenvoudig, veel eenvoudiger dan Reis, die te veel met de bal loopt. Stankovic past perfect bij het voetbal van Club, al moet de bevestiging nog komen in een echt moeilijke match.”

Tot slot ziet Vanhaezebrouck ook potentieel bij Diakhon: “Hij is sterk en snel. Als hij zich verder ontwikkelt, kan hij een belangrijke speler worden voor Club Brugge.”