Na het Rangers-debacle: vader Nicolas Raskin haalt keihard uit en verwijst naar... Standard

Nicolas Raskin (24) verloor deze week zijn plek als vaste basisspeler bij Glasgow Rangers. Voor de terugwedstrijd tegen Club Brugge zat de Belgische middenvelder op de bank, tot grote frustratie van zijn entourage.

Volgens trainer Russell Martin ligt de oorzaak niet bij sportieve prestaties, maar bij de afleiding door de vele transfergeruchten rond Raskin deze zomer. Dit zou zijn concentratie negatief beïnvloeden, waardoor hij niet langer onbetwist speelt.

Thierry Raskin, de vader van de Rode Duivel, uitte zijn woede op sociale media. In een inmiddels verwijderde post haalde hij hard uit naar het bestuur en de coach van Rangers.



Coach met een overdreven groot ego

"Een club overgenomen door Amerikanen, dat hebben we ergens al eens gezien", schreef hij, verwijzend naar de problematische periode van 777 Partners bij Standard.

Hij gaf ook felle kritiek op de keuzes van Russell Martin: "Een coach die 8 spelers aan de kant schuift van een team dat de kwartfinales van de Europa League heeft bereikt, een coach die 8 spelers verkoopt (en nieuwe spelers plaatst) die hij goed kent… die kerel heeft een overdreven groot ego."

De woede van Thierry Raskin zal de onzekerheid rond de toekomst van Nicolas bij Rangers alleen maar vergroten. Analisten vrezen dat Russell Martin, na de vernederende nederlaag in Brugge, zijn positie niet lang zal behouden.