Na de demonstratie tegen Rangers waarschuwt Nicky Hayen: "We moeten nederig blijven."

Club Brugge en Nicky Hayen hebben Rangers met 6-0 verslagen in de terugwedstrijd van de Champions League-play-offs op Jan Breydel. Overduidelijke cijfers, dus was de coach van Club achteraf zeer tevreden.

Het Jan Breydelstadion daverde woensdagavond op zijn grondvesten. In een waanzinnige sfeer ontving Club Brugge de Rangers voor de terugwedstrijd van de Champions League play-off. Met de voorsprong van 1-3 in de heenwedstrijd, gingen de mannen van Nicky Hayen deze wedstrijd kalm en vol vertrouwen aan.

De Bruggelingen veranderden de avond al snel in een demonstratie. Bij rust stond het scorebord op 5-0 voor de Blauw-Zwart. Het Schotse lijden duurde voort tot het laatste fluitsignaal: 6-0. Over de twee wedstrijden heen wint Club met 9-1.



Lees ook... Schotse pers schuwt harde woorden niet voor Rangers: "Caféploegen zijn beter georganiseerd"

Een goed uitgevoerd plan

Tijdens de persconferentie genoot Hayen van deze buitengewone prestatie. "Wat ik onthoud? Dat we heel goed zijn begonnen. Het plan werd goed uitgevoerd: we vonden ruimte achter de verdediging. De actie waarbij Aarons werd uitgesloten is het perfecte voorbeeld hiervan."

De coach benadrukte de beheersing en consistentie van zijn team. "We hadden een makkelijke wedstrijd. Ze gaven niet op, behalve misschien in het laatste kwartier. Maar we bleven ons ritme behouden en bleven kansen creëren. Het was een geslaagde avond."

Hayen benadrukte ook wel dat zijn team met de voeten op de grond moet blijven. "We moeten nederig blijven. Dat is altijd onze boodschap geweest. We zijn zeer ambitieus omdat we het beste voetbal willen spelen, en daarna zullen we zien wat we kunnen bereiken."