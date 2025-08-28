Schotse pers schuwt harde woorden niet voor Rangers: "Caféploegen zijn beter georganiseerd"

Schotse pers schuwt harde woorden niet voor Rangers: "Caféploegen zijn beter georganiseerd"
Foto: © photonews

Het geloof in een stunt was na amper zes minuten alweer verdwenen. Het werd een lange en pijnlijke avond voor de Rangers, die zich moeten tevreden stellen met de Europa League na de dubbele nederlaag tegen Club Brugge. De Schotse pers is beenhard voor de ploeg van Russell Martin.

Club Brugge speelde een zeer goede partij tegen Rangers en won woensdagavond met duidelijke 6-0 cijfers. Dat werd ook wel mede mogelijk gemaakt door een ontiegelijk zwak Rangers, die een hele wedstrijd lang achter de feiten aanliepen.

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de pers in thuisland Schotland niet bepaald tevreden zijn over de prestatie van de Rangers. En dan drukken we ons nog behoorlijk zacht uit.

Lees ook... Rangers-coach na blamage tegen Club Brugge: "Excuses aan de fans"

"Avond vol schaamte en vernedering"

Zo is onder meer The Scottish Sun beenhard. Niet alleen waren de Rangers offensief onmondig, ze waren ook defensief pijnlijk volgens de krant: “Bij de goal van Tresoldi had Djiga geen flauw idee waar hij was. En ook Meghoma stond niet bepaald glorieus te verdedigen. Dit was een puinhoop. Rangers werd aan flarden gescheurd. Doodgemept in een avond vol schaamte en vernedering.”

De toon bij The Daily Record is niet bepaald vrolijker: “Het was een zielige prestatie. Russell Martin werd door de clubeigenaars binnengehaald als een van de beste jonge trainers in Europa, maar er zijn caféploegen die beter georganiseerd zijn dan deze belachelijke puinhoop.”

Complimenten aan Club Brugge

Langs de andere kant werpt diezelfde krant ook een bloemetje naar Club Brugge en zijn aanhang: "De thuisfans vierden feest en maakten een hoop kabaal. Wat een sfeer.”

