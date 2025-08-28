Een makkelijke keuze voor Rudi Garcia? Toekomstige Rode Duivel na demonstratie: "Ik denk dat ik er klaar voor ben"

Een makkelijke keuze voor Rudi Garcia? Toekomstige Rode Duivel na demonstratie: "Ik denk dat ik er klaar voor ben"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het werd niet alleen voor het collectief een geweldige avond. Ook individueel speelde Joaquin Seys een geweldige partij, met twee doelpunten en een beslissende pass gaf in de 6-0 overwinning van Club Brugge tegen de Rangers.

Het publiek van Jan Breydel zal de demonstratie van Club Brugge tegen de Rangers niet snel vergeten. Met een overwinning van 6-0 in de terugwedstrijd van de Champions League play-offs verzekerde Blauw-Zwart zich van een ticket voor het kampioenenbal

Joaquin Seys was één van de vele uitblinkers op Jan Breydel. Twee doelpunten, een beslissende pass en constante dreiging op zijn linkerflank. Seys speelde een wedstrijd die zal worden herinnerd als één van zijn eerste grote Europese avonden.

Lees ook... Schotse pers schuwt harde woorden niet voor Rangers: "Caféploegen zijn beter georganiseerd"

"Tweede doelpunt was het mooiste"

Na afloop van de wedstrijd verborg de speler zijn vreugde niet bij Het Nieuwsblad. "Ik ben erg blij. Het was een geweldige avond, makkelijker dan verwacht. We kunnen tevreden zijn met de kwalificatie en de prestatie die we hebben geleverd. Was dit één van mijn beste wedstrijden? Het was zeker één van de beste helften die we hebben gespeeld. Als ik zou moeten kiezen, was mijn tweede doelpunt het mooiste. Dat was mede dankzij de voorzet van Onyedika, met wie ik een goede connectie heb."

Dromen van Real

De ambitieuze verdediger liet tijdens het interview ook meteen zijn dromen en doelen doorschemeren. "Ik zou graag ooit op het veld van Real Madrid spelen. Maar ik kies voor een realistische campagne zodat we het niveau van vorig jaar kunnen evenaren, of zelfs nog beter doen."

Gevraagd naar een mogelijke oproep bij de Rode Duivels, antwoordde hij heel duidelijk. "Ik denk dat ik er klaar voor ben. Het zou een mooie beloning zijn voor mijn harde werk." Een niet mis te verstane boodschap die hij stuurt naar Rudi Garcia.

5 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Rangers FC
Joaquin Seys

Meer nieuws

Schotse pers schuwt harde woorden niet voor Rangers: "Caféploegen zijn beter georganiseerd"

Schotse pers schuwt harde woorden niet voor Rangers: "Caféploegen zijn beter georganiseerd"

10:00
Na de demonstratie tegen Rangers waarschuwt Nicky Hayen: "We moeten nederig blijven."

Na de demonstratie tegen Rangers waarschuwt Nicky Hayen: "We moeten nederig blijven."

08:40
Marc Degryse vol lof over Club Brugge: "Het wordt steeds beter"

Marc Degryse vol lof over Club Brugge: "Het wordt steeds beter"

08:20
6
Rangers-coach na blamage tegen Club Brugge: "Excuses aan de fans"

Rangers-coach na blamage tegen Club Brugge: "Excuses aan de fans"

07:40
3
🎥 Club Brugge draait Rangers door de gehaktmolen en gaat oververdiend naar de Champions League

🎥 Club Brugge draait Rangers door de gehaktmolen en gaat oververdiend naar de Champions League

22:48
KV Kortrijk zoekt tegen Francs Borains naar nieuwe zege in CPL: "Moeilijkste tegenstander tot nog toe"

KV Kortrijk zoekt tegen Francs Borains naar nieuwe zege in CPL: "Moeilijkste tegenstander tot nog toe"

09:50
Club-spits Romeo Vermant komt zelf met update over zijn blessure

Club-spits Romeo Vermant komt zelf met update over zijn blessure

21:20
Nicky Hayen triomfeert alweer met Club Brugge en zegt wat nu het doel is in de Champions League Reactie

Nicky Hayen triomfeert alweer met Club Brugge en zegt wat nu het doel is in de Champions League

00:00
12
Ex-smaakmaker uit de JPL blikt terug op heenwedstrijd tussen AEK Athene en Anderlecht: "Hij maakte veel fouten op mij"

Ex-smaakmaker uit de JPL blikt terug op heenwedstrijd tussen AEK Athene en Anderlecht: "Hij maakte veel fouten op mij"

09:00
SK Beveren ziet wedstrijd verplaatst worden naar zondagmiddag

SK Beveren ziet wedstrijd verplaatst worden naar zondagmiddag

08:50
1
Dit zijn, naast Club Brugge, de andere ploegen die zich woensdag wisten te plaatsen voor de Champions League

Dit zijn, naast Club Brugge, de andere ploegen die zich woensdag wisten te plaatsen voor de Champions League

08:00
LIVE: Genk-coach Fink heeft al knopen doorgehakt voor match tegen Lech Poznan

LIVE: Genk-coach Fink heeft al knopen doorgehakt voor match tegen Lech Poznan

08:15
Een zoveelste debacle: Manchester United uitgeschakeld in Engelse beker door vierdeklasser!

Een zoveelste debacle: Manchester United uitgeschakeld in Engelse beker door vierdeklasser!

07:20
7
Verrassingen bij de Rode Duivels? Vijf namen die Rudi Garcia uit zijn hoed zou kunnen toveren

Verrassingen bij de Rode Duivels? Vijf namen die Rudi Garcia uit zijn hoed zou kunnen toveren

07:00
4
Derdeklasser bezorgt Kompany en Bayern München serieus schrikmoment in Duitse beker

Derdeklasser bezorgt Kompany en Bayern München serieus schrikmoment in Duitse beker

06:30
1
De ambities bij Sporting Hasselt zijn steil: Tuur Dierckx en Sam Kerkhofs verschillen wel van mening

De ambities bij Sporting Hasselt zijn steil: Tuur Dierckx en Sam Kerkhofs verschillen wel van mening

06:00
Uitgespeeld bij Union... maar lonkt een transfer naar Italië of Engeland?

Uitgespeeld bij Union... maar lonkt een transfer naar Italië of Engeland?

23:00
Bijna twee nieuwe elftallen in huis gehaald: Belgische profclub is heel ambitieus en haalt opnieuw een speler in huis

Bijna twee nieuwe elftallen in huis gehaald: Belgische profclub is heel ambitieus en haalt opnieuw een speler in huis

22:40
1
Ritchie De Laet komt met gouden tip voor Senne Lammens als hij naar Manchester United trekt

Ritchie De Laet komt met gouden tip voor Senne Lammens als hij naar Manchester United trekt

22:30
Peter Vandenbempt zegt wat hij vindt van Euvrard als nieuwe T1 bij Standard

Peter Vandenbempt zegt wat hij vindt van Euvrard als nieuwe T1 bij Standard

22:00
2
Dit heeft AEK Athene-coach Nikolic te zeggen voor cruciale match tegen Anderlecht

Dit heeft AEK Athene-coach Nikolic te zeggen voor cruciale match tegen Anderlecht

21:40
"Hij is een veel betere voetballer": Filip Joos vergelijkt El Ouahdi met Liverpool-speler

"Hij is een veel betere voetballer": Filip Joos vergelijkt El Ouahdi met Liverpool-speler

21:00
2
OH Leuven moet tot het gaatje tegen Sarajevo, maar eerste doel is wel bereikt

OH Leuven moet tot het gaatje tegen Sarajevo, maar eerste doel is wel bereikt

23:15
Transfernieuws en Transfergeruchten 27/08: Muja - Arokodare - Euvrard - Vardy - Ordonez - Lukebakio - Carrasco

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/08: Muja - Arokodare - Euvrard - Vardy - Ordonez - Lukebakio - Carrasco

20:20
Mircea Rednic, de eerste foute keuze van Marc Wilmots

Mircea Rednic, de eerste foute keuze van Marc Wilmots

20:40
2
OFFICIEEL: Arbnor Muja (ex-Antwerp) keert terug naar de Jupiler Pro League

OFFICIEEL: Arbnor Muja (ex-Antwerp) keert terug naar de Jupiler Pro League

20:20
Olivier Renard bracht hem ooit naar België, nu wil hij Anderlecht uit Europa knikkeren

Olivier Renard bracht hem ooit naar België, nu wil hij Anderlecht uit Europa knikkeren

20:00
'KAA Gent vindt oplossing voor overbodige pion na héél opmerkelijke transferverhaal'

'KAA Gent vindt oplossing voor overbodige pion na héél opmerkelijke transferverhaal'

19:40
2
Marseille geeft niet op en meldt zich morgen weer bij Club Brugge: Ordonez heeft hoop

Marseille geeft niet op en meldt zich morgen weer bij Club Brugge: Ordonez heeft hoop

27/08
47
Voor de derde keer in een jaar: Anderlecht opnieuw gestraft door de UEFA

Voor de derde keer in een jaar: Anderlecht opnieuw gestraft door de UEFA

19:20
Peter Vandenbempt spreekt klare taal over ontslag van Rednic en is kritisch voor Standard

Peter Vandenbempt spreekt klare taal over ontslag van Rednic en is kritisch voor Standard

19:00
3
Winnen is levensbelangrijk, maar dit is waarom Anderlecht niet hoeft te vrezen

Winnen is levensbelangrijk, maar dit is waarom Anderlecht niet hoeft te vrezen

18:40
4
Lille heeft grote beslissing genomen over Thomas Meunier

Lille heeft grote beslissing genomen over Thomas Meunier

18:20
1
Ex-speler Antwerp, Club Brugge en Westerlo duikt op bij Sporting Hasselt en laat zich uit over eerste weken daar

Ex-speler Antwerp, Club Brugge en Westerlo duikt op bij Sporting Hasselt en laat zich uit over eerste weken daar

16:45
'KRC Genk denkt aan nieuwe aanvaller van 5 miljoen euro'

'KRC Genk denkt aan nieuwe aanvaller van 5 miljoen euro'

18:00
"Cruciaal voor iedereen": Dit heeft Anderlecht-coach Besnik Hasi te zeggen in aanloop naar levensbelangrijke match

"Cruciaal voor iedereen": Dit heeft Anderlecht-coach Besnik Hasi te zeggen in aanloop naar levensbelangrijke match

17:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Play-offs (T)
Kairat Almaty Kairat Almaty P0-0 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Sturm Graz Sturm Graz 2-1 Bodø Glimt Bodø Glimt
Pafos FC Pafos FC 1-1 Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
FK Qarabag FK Qarabag 2-3 Ferencváros Ferencváros
Club Brugge Club Brugge 6-0 Rangers FC Rangers FC
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 2-0 FC Basel FC Basel
SL Benfica SL Benfica 1-0 Fenerbahçe Fenerbahçe

Nieuwste reacties

TIGERMANIA TIGERMANIA over Een zoveelste debacle: Manchester United uitgeschakeld in Engelse beker door vierdeklasser! FCBalto FCBalto over Marc Degryse vol lof over Club Brugge: "Het wordt steeds beter" Kompany_GOAT Kompany_GOAT over Een makkelijke keuze voor Rudi Garcia? Toekomstige Rode Duivel na demonstratie: "Ik denk dat ik er klaar voor ben" DJAMBO DJAMBO over Peter Vandenbempt zegt wat hij vindt van Euvrard als nieuwe T1 bij Standard FCB vo altijd FCB vo altijd over Nicky Hayen triomfeert alweer met Club Brugge en zegt wat nu het doel is in de Champions League DJAMBO DJAMBO over Hij verdient er nog wat aan: dit bedrag moet Standard nog aan Rednic betalen TIGERMANIA TIGERMANIA over Rangers-coach waarschuwt blauw-zwart alvast: "Club kreeg schrik" TIGERMANIA TIGERMANIA over Rangers-coach na blamage tegen Club Brugge: "Excuses aan de fans" trivece trivece over SK Beveren ziet wedstrijd verplaatst worden naar zondagmiddag FCBalto FCBalto over AEK Athene - Anderlecht: - Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved