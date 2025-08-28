Een makkelijke keuze voor Rudi Garcia? Toekomstige Rode Duivel na demonstratie: "Ik denk dat ik er klaar voor ben"

Het werd niet alleen voor het collectief een geweldige avond. Ook individueel speelde Joaquin Seys een geweldige partij, met twee doelpunten en een beslissende pass gaf in de 6-0 overwinning van Club Brugge tegen de Rangers.

Het publiek van Jan Breydel zal de demonstratie van Club Brugge tegen de Rangers niet snel vergeten. Met een overwinning van 6-0 in de terugwedstrijd van de Champions League play-offs verzekerde Blauw-Zwart zich van een ticket voor het kampioenenbal

Joaquin Seys was één van de vele uitblinkers op Jan Breydel. Twee doelpunten, een beslissende pass en constante dreiging op zijn linkerflank. Seys speelde een wedstrijd die zal worden herinnerd als één van zijn eerste grote Europese avonden.



"Tweede doelpunt was het mooiste"

Na afloop van de wedstrijd verborg de speler zijn vreugde niet bij Het Nieuwsblad. "Ik ben erg blij. Het was een geweldige avond, makkelijker dan verwacht. We kunnen tevreden zijn met de kwalificatie en de prestatie die we hebben geleverd. Was dit één van mijn beste wedstrijden? Het was zeker één van de beste helften die we hebben gespeeld. Als ik zou moeten kiezen, was mijn tweede doelpunt het mooiste. Dat was mede dankzij de voorzet van Onyedika, met wie ik een goede connectie heb."

Dromen van Real

De ambitieuze verdediger liet tijdens het interview ook meteen zijn dromen en doelen doorschemeren. "Ik zou graag ooit op het veld van Real Madrid spelen. Maar ik kies voor een realistische campagne zodat we het niveau van vorig jaar kunnen evenaren, of zelfs nog beter doen."

Gevraagd naar een mogelijke oproep bij de Rode Duivels, antwoordde hij heel duidelijk. "Ik denk dat ik er klaar voor ben. Het zou een mooie beloning zijn voor mijn harde werk." Een niet mis te verstane boodschap die hij stuurt naar Rudi Garcia.