Snelle rekensom zorgt voor kopzorgen: Club Brugge zal moeten stunten in de Champions League

Club Brugge kent zijn acht tegenstanders in de League Phase van de Champions League. Is de top 24 een realistisch doel voor blauw-zwart?

In het Jan Breydelstadion ontvangt Club Brugge Barcelona, Arsenal, Marseille en Monaco, blauw-zwart moet ook op bezoek bij Bayern München, Atalanta, Sporting en stuntploeg Kairat Almaty.

Met Barcelona, Bayern München en Arsenal treft blauw-zwart drie absolute topclubs, al speelt het wel twee van die drie wedstrijden thuis. Elk punt dat Club kan pakken tegen die drie toppers zal mooi meegenomen zijn om door te stoten.



Twee keer vier punten en driepunter in Kazachtstan?

Sporting kent Club van vorig seizoen, toen won het thuis met 2-1 van de Portugezen en Atalanta heeft blauw-zwart ook goede herinneringen uit de tussenronde met twee zeges. Vier op zes op verplaatsing zal wellicht nodig zijn.

Die vier op zes is ook een must in de confrontaties tegen Marseille en Monaco in eigen huis, al zal Club wellicht een zes op zes nodig hebben als het minder punten pakt tegen Sporting en Atalanta

Drie punten pakken in en tegen Kairat Almaty zou dan weer een zekerheid moeten zijn, al zal Club wel bijna een volledige dag op het vliegtuig moeten zitten heen en weer nar Kazachtstan.

Lastige opdracht voor Club Brugge

Vorig seizoen had blauw-zwart elf punten nodig om door te stoten, zo'n aantal zal nu wellicht ook nodig zijn. Met de voorgaande som van twee keer vier punten en een driepunter in Kazachtstan komt Club aan die elf punten.

Het wordt wachten op het volledige speelschema over enkele dagen om echt conclusies te trekken. En veel zal afhangen van de vorm van Club en de tegenstanders, maar makkelijk wordt doorstoten niet voor blauw-zwart, leert deze snelle rekensom.