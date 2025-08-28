Alderweireld onder de indruk: "Heel Europa kijkt nu naar Club Brugge"

Club Brugge heeft België opnieuw trots gemaakt met een indrukwekkend Champions League-ticket. Na twee overtuigende zeges tegen Rangers FC - met een hallucinante 5-0-ruststand in de terugwedstrijd - is blauw-zwart opnieuw zeker van het kampioenenbal.

Analisten en ex-spelers konden hun lof nauwelijks verbergen. Toby Alderweireld benadrukte vooral de impact die deze prestaties in het buitenland hebben. “Dit gaat Europa rond”, zei hij met overtuiging bij VTM. “Als een Belgische club dit kan neerzetten, is dat fantastisch. Er wordt in Europa op een heel andere manier gekeken naar Club Brugge dan pakweg vijf jaar geleden.”

De voormalige Rode Duivel ziet een team dat niet alleen wil meedoen, maar ook écht wil meestrijden. “Meedoen aan de Champions League vindt Club Brugge niet meer genoeg. Ze willen ook echt iets bereiken”, aldus Alderweireld. “Dit zullen ze meenemen naar de competitiefase en het geeft hen enorm veel vertrouwen.”



Rol van betekenis in CL

Marc Degryse sloot zich bij die lofzang aan. Volgens hem is wat Club Brugge momenteel laat zien allesbehalve vanzelfsprekend. “Ze zijn nu acht van de laatste tien jaar aanwezig in het hoofdtoernooi van de Champions League”, zei hij. “Nogmaals, het lijkt de normaalste zaak van de wereld, maar dat is het niet. Het wordt steeds beter.”

Ook het beleid van de Brugse club kreeg lof. “Iedereen heeft een geweldige indruk gemaakt”, merkte Degryse op. “En laten we niet vergeten dat het naast routiniers als Vanaken, Mechele en Mignolet een heel jonge ploeg is. Buiten die drie waren ze allemaal 24 jaar of jonger."

Met deze prestaties heeft Club Brugge niet alleen België, maar ook Europa opnieuw laten zien dat het klaar is om de volgende stap te zetten. De ambities zijn duidelijk: niet enkel aanwezig zijn op het kampioenenbal, maar er ook écht een rol van betekenis spelen.