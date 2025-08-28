Is hij nu helemaal vertrokken? Tresoldi verklaart zijn moeilijke eerste weken bij Club Brugge

De kop is eraf voor Nicolo Tresoldi. De 21-jarige Duitser stond voor de tweede keer op rij in de basis en zorgde met een goal en assist mee voor de kwalificatie.

Voor zo'n 6 miljoen euro haalde Club Brugge de Duitse spits Nicolo Tresoldi weg bij Hannover 96, waar door bonussen nog één miljoen euro kan bijkomen. En dat terwijl Tresoldi al een marktwaarde had van 9 miljoen euro.

Doordat Tresoldi de finale speelde van het EK U21 op 25 juni tegen Engeland, kreeg de Duitser nog vakantie. Hij sloot daardoor later aan bij Club, dat al op 23 juni was begonnen met de voorbereiding.



Tresoldi miste de voorbereiding met Club

Het waren dan ook moeilijke eerste weken bij zijn nieuwe club voor Tresoldi. "Ik had geen voorbereiding, dus het was niet gemakkelijk voor mijn. Maar elke dag, training en wedstrijd wordt mijn vorm beter en beter."

"Nu heb ik geantwoord met de voeten", lachte Tresoldi na de wedstrijd tegen Rangers. Hij scoorde na vijf minuten de 1-0 en gaf ook nog de assist voor de 6-0 van Tzolis. Voor Tresoldi is het een opluchting dat hij de nul kon wegvegen.

"Als spits wil je natuurlijk altijd scoren, maar de ploeg blijft natuurlijk het belangrijkste. Behalve één wedstrijd hebben we alles gewonnen. Ik hoop natuurlijk wel dat dit het eerste van vele doelpunten is", besloot Tresoldi nog.