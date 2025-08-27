LIVE Club Brugge-Rangers: Stelt blauw-zwart, met Tresoldi in de basis, de Champions League veilig?

Club Brugge verdedigt in eigen huis een 1-3 voorsprong tegen het Schotse Rangers. Plaatst blauw-zwart zich voor League Phase van de Champions League?

Het is pas eind augustus, maar toch speelt Club Brugge al een van zijn belangrijkste wedstrijden van het seizoen. Kan het zich plaatsen voor de League Phase van de Champions League en zich al verzekeren van zeker 30 miljoen euro?

Op het veld van Rangers deed Club Brugge alvast een goede zaak door met 1-3 te winnen. Een zekerheid is dat echter niet, in de vorige voorronde kwam blauw-zwart tegen Salzburg ook 0-2 achter.

Wie speelt bij Club Brugge tegen Rangers?

Het blijft dus opletten en vooraan kan Nicky Hayen niet rekenen op spits Romeo Vermant, die in de lappenmand ligt met een spierblessure. De 20-jarige Nicolo Tresoldi krijgt wellicht zijn eerste basisplaats bij Club.

Joel Ordonez moet dan weer niet in de basis verwacht worden, hij hoopt nog altijd te vertrekken deze zomer en trainde individueel. Daardoor spelen Mechele en Spileers, die vorige week scoorden, opnieuw centraal achterin.

Mignolet zal opnieuw in doel staan en Stankovic krijgt wellicht de voorkeur op Reis op het middenveld. In tegenstelling tot de heenwedstrijd zal dus enkel Tresoldi nieuw in de ploeg komen, hij moet mee de kwalificatie over streep helpen trekken.