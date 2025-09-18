Volg Club Brugge - Monaco live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45.
Datum: 18/09/2025 18:45
Competitie: Champions League
Speeldag: Speeldag 1
Stadion: Jan Breydel
LIVE: Club Brugge nog zonder Seys in de basis, maar wel met Ordonez
Manuel Gonzalez
| 0 reacties
Foto: © photonews

Vanavond staat op Jan Breydel de eerste groepswedstrijd van Club Brugge in de Champions League op het programma. De Monegasken landen amper zes uur voor de aftrap in Brugge na een bizarre voorbereiding waarin hun vliegtuig met kapotte airco hen terug naar Nice moest sturen.

Verschillende spelers verschenen zelfs blinkend van het zweet en in hun ondergoed op de luchthaven. Coach Adi Hütter moest hierdoor zijn persconferentie afgelasten en zal pas kort voor de wedstrijd met zijn selectie aankomen.

Bij Club Brugge heerst er optimisme. Centrale verdediger Joel Ordóñez verlengde zijn contract tot 2029, een teken van stabiliteit in de verdediging. “Joel is zelf mijn bureau binnengestapt met de melding dat hij de knop heeft omgedraaid”, zei coach Nicky Hayen. “Dat is een goede zaak voor iedereen. Of hij morgen start, wil ik nu nog niet bevestigen.”

Respect voor Monaco

Hayen benadrukte ook het respect dat Club Brugge heeft voor de tegenstander. “AS Monaco is een sterk uitgebalanceerde ploeg. Ze hebben veel bekende namen zoals Eric Dier en Ansu Fati, maar dit is meer dan een verzameling individuen. Wij moeten ervoor zorgen dat we thuis zeker hun evenknie kunnen zijn. Een zege zou ons meteen een groot plezier doen.”

Bij Club Brugge ontbreken enkel Reis en Vermant. Joaquin Seys is wel fit genoeg om in de selectie te zitten, maar start niet in de basis vanwege een hamstringblessure. Monaco moet het dan weer stellen zonder Hradecky, Idumbo, Golovin, Zakaria en Salisu, wat een impact kan hebben op hun defensieve organisatie.

Wedstrijdbeeld

Verwacht een tactische strijd, waarin Club Brugge de druk op Monaco zal opvoeren. Monaco, ondanks de moeilijke reis en korte voorbereiding, beschikken de Monegasken over kwaliteit om snel te counteren en standaardsituaties af te ronden. 

Verwachte elf Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Ordóñez, Mechele, Meijer; Onyedika, Stankovic, Vanaken; Forbs, Tresoldi, Tzolis

Verwachte elf AS Monaco: Köhn; Teze, Dier, Kehrer, Ouattara; Bamba, Camara; Akliouche, Biereth, Minamino; Balogun

Prono Club Brugge - Monaco

Club Brugge wint
Gelijk
Club Brugge Club Brugge wint Gelijk Monaco Monaco wint
58.33% 33.33% 8.33%
Populairste
2-1
(8x)		 1-1
(8x)		 2-0
(3x)

Vergelijking Club Brugge - Monaco

Positie

17
29

Onderlinge duels gewonnen

1
1
0
06/11 18:55 Monaco Monaco 0-4 Club Brugge Club Brugge
24/10 18:55 Club Brugge Club Brugge 1-1 Monaco Monaco
Hoe liggen de kansen voor Club Brugge? "Dat zou een formidabele prestatie zijn"

Hoe liggen de kansen voor Club Brugge? "Dat zou een formidabele prestatie zijn"

15/09

Deze week is het eindelijk zover: Club Brugge en Union beginnen aan het avontuur in de Champions League. En dus is de vraag: hoe liggen de kansen van de Belgische teams?

Club Brugge-kapitein Hans Vanaken: "Zware groep? Vorig jaar ook"

Club Brugge-kapitein Hans Vanaken: "Zware groep? Vorig jaar ook"

17/09

Hans Vanaken (33) begint dit seizoen aan zijn achtste Champions League-campagne met Club Brugge. Voor de spelmaker voelt het miljoenenbal al lang niet meer als onbekend ter...

Ex-coach Philippe Clement weet precies hoe Club Brugge van Monaco kan winnen

Ex-coach Philippe Clement weet precies hoe Club Brugge van Monaco kan winnen

17/09 2

Donderdag ontvangt Club Brugge AS Monaco in Jan Breydel voor de Champions League. Een bijzondere affiche, want Philippe Clement stond in het verleden aan het roer bij beide...

Analist Frank Boeckx vreest voor Club Brugge: "Er wordt vaak vergeten hoeveel geluk ze hebben gehad"

Analist Frank Boeckx vreest voor Club Brugge: "Er wordt vaak vergeten hoeveel geluk ze hebben gehad"

17/09 57

Club Brugge opent donderdag zijn Champions League-campagne tegen AS Monaco. Analist Frank Boeckx blikte vooruit bij HUMO en temperde meteen de verwachtingen.

CEO Bob Madou zeer stellig: "Geen enkel excuus om de titel niet te pakken"

CEO Bob Madou zeer stellig: "Geen enkel excuus om de titel niet te pakken"

17/09 39

In de trainersenquête polste HUMO voor het seizoen naar wie volgens hen kampioen zou gaan worden. De trainers waren daarbij wel vrij duidelijk: Club Brugge is de absolute f...

Sterkhouder Club Brugge van de partij tegen Monaco? Bang afwachten

Sterkhouder Club Brugge van de partij tegen Monaco? Bang afwachten

17/09

Donderdagavond om 18.45 uur begint ook Club Brugge aan zijn campagne in de Champions League. Het zal tegen AS Monaco meteen van moeten zijn als het dit seizoen opnieuw de t...

Nicky Hayen hakt de knoop door over Joaquin Seys en laat zich uit over AS Monaco

Nicky Hayen hakt de knoop door over Joaquin Seys en laat zich uit over AS Monaco

17/09

Club Brugge neemt het donderdagavond om 18.45 uur op tegen AS Monaco in een eerste en meteen belangrijke wedstrijd in de League Phase van de Champions League. Nicky Hayen h...

Nicky Hayen laat zich na transfersaga uit over Joel Ordonez en diens speelkansen tegen AS Monaco

Nicky Hayen laat zich na transfersaga uit over Joel Ordonez en diens speelkansen tegen AS Monaco

17/09

Het was toch een beetje een verrassing dinsdag, toen bekend werd gemaakt dat Joel Ordonez een contractverlenging tekende bij Club Brugge. Een paar weken geleden leek een tr...

Monaco in de penarie! Door problemen met vliegtuig komen Monegasken pas enkele uren voor aftrap aan in Brugge

Monaco in de penarie! Door problemen met vliegtuig komen Monegasken pas enkele uren voor aftrap aan in Brugge

17/09 18

De spelers en sportieve staf van AS Monaco zullen hun trip naar Brugge niet snel vergeten. Als ze al in ons land geraken...

Bart Verhaeghe legt piekfijn uit hoe het rotatiesysteem Jackers-Mignolet tot stand kwam en wie het besliste

Bart Verhaeghe legt piekfijn uit hoe het rotatiesysteem Jackers-Mignolet tot stand kwam en wie het besliste

07:20 5

Het rotatiesysteem tussen Simon Mignolet en Nordin Jackers blijft voor veel discussie zorgen. Bij Club Brugge houden ze echter vast aan de aanpak, en voorzitter Bart Verhae...

Verhaeghe haalt uit in stadiondossier: "Ze verspreiden fake news, dat is echt zielig"

Verhaeghe haalt uit in stadiondossier: "Ze verspreiden fake news, dat is echt zielig"

09:30 2

Club Brugge streek deze zomer zo'n 85 miljoen euro op aan uitgaande transfers. Voorzitter Bart Verhaeghe benadrukt dat het geld niet enkel naar sportieve versterking gaat. ...

Champions League

 Speeldag 1
PSV PSV 1-3 Union SG Union SG
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 0-2 Arsenal Arsenal
Tottenham Tottenham 1-0 Villarreal Villarreal
Real Madrid Real Madrid 2-1 Marseille Marseille
SL Benfica SL Benfica 2-3 FK Qarabag FK Qarabag
Juventus Juventus 4-4 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 0-0 Pafos FC Pafos FC
Slavia Praag Slavia Praag 2-2 Bodø Glimt Bodø Glimt
Bayern München Bayern München 3-1 Chelsea Chelsea
Ajax Ajax 0-2 Inter Milaan Inter Milaan
Liverpool FC Liverpool FC 3-2 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 4-0 Atalanta Atalanta
Club Brugge Club Brugge 18:45 Monaco Monaco
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 18:45 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 21:00 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle United Newcastle United 21:00 Barcelona Barcelona
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 21:00 Galatasaray Galatasaray
Manchester City Manchester City 21:00 Napoli Napoli
