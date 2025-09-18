LIVE: Club Brugge nog zonder Seys in de basis, maar wel met Ordonez

Vanavond staat op Jan Breydel de eerste groepswedstrijd van Club Brugge in de Champions League op het programma. De Monegasken landen amper zes uur voor de aftrap in Brugge na een bizarre voorbereiding waarin hun vliegtuig met kapotte airco hen terug naar Nice moest sturen.

Verschillende spelers verschenen zelfs blinkend van het zweet en in hun ondergoed op de luchthaven. Coach Adi Hütter moest hierdoor zijn persconferentie afgelasten en zal pas kort voor de wedstrijd met zijn selectie aankomen.

Bij Club Brugge heerst er optimisme. Centrale verdediger Joel Ordóñez verlengde zijn contract tot 2029, een teken van stabiliteit in de verdediging. “Joel is zelf mijn bureau binnengestapt met de melding dat hij de knop heeft omgedraaid”, zei coach Nicky Hayen. “Dat is een goede zaak voor iedereen. Of hij morgen start, wil ik nu nog niet bevestigen.”

Respect voor Monaco

Hayen benadrukte ook het respect dat Club Brugge heeft voor de tegenstander. “AS Monaco is een sterk uitgebalanceerde ploeg. Ze hebben veel bekende namen zoals Eric Dier en Ansu Fati, maar dit is meer dan een verzameling individuen. Wij moeten ervoor zorgen dat we thuis zeker hun evenknie kunnen zijn. Een zege zou ons meteen een groot plezier doen.”

Bij Club Brugge ontbreken enkel Reis en Vermant. Joaquin Seys is wel fit genoeg om in de selectie te zitten, maar start niet in de basis vanwege een hamstringblessure. Monaco moet het dan weer stellen zonder Hradecky, Idumbo, Golovin, Zakaria en Salisu, wat een impact kan hebben op hun defensieve organisatie.

Wedstrijdbeeld

Verwacht een tactische strijd, waarin Club Brugge de druk op Monaco zal opvoeren. Monaco, ondanks de moeilijke reis en korte voorbereiding, beschikken de Monegasken over kwaliteit om snel te counteren en standaardsituaties af te ronden.

Verwachte elf Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Ordóñez, Mechele, Meijer; Onyedika, Stankovic, Vanaken; Forbs, Tresoldi, Tzolis

Verwachte elf AS Monaco: Köhn; Teze, Dier, Kehrer, Ouattara; Bamba, Camara; Akliouche, Biereth, Minamino; Balogun