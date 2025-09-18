Datum: 18/09/2025 18:45
Competitie: Champions League
Speeldag: Speeldag 1
Stadion: Jan Breydel

LIVE: Daar is de 4-0! Wat een match van Club Brugge!

Vanavond staat op Jan Breydel de eerste groepswedstrijd van Club Brugge in de Champions League op het programma. De Monegasken landen amper zes uur voor de aftrap in Brugge na een bizarre voorbereiding waarin hun vliegtuig met kapotte airco hen terug naar Nice moest sturen.

Tijd   83' 14" 
Johan Walckiers vanuit Jan Breydel
81
 Vervangen Raphael Onyedika
Ingevallen Lynnt Audoor
81
 Vervangen Joel Ordonez
Ingevallen Jorne Spileers
78
 Vervangen Christian Mawissa
Ingevallen Kassoum Ouattara
75

Goal 		Doelpunt van Mamadou Diakhon (Joaquin Seys)
Diakhon maakt er na een heerlijke aanval over Seys en Tresoldi 4-0 van met een droog en hard schot.
72
  Gele kaart voor Mamadou Coulibaly
69
 Wat een aanval van Club alweer! Vanaken, Seys en Tzolis rollen de linkerflank op en Tresoldi komt tot een schot, dat nog wordt afgeblokt.
68
 Monaco komt iets meer opzetten, maar Jackers heeft nog geen wereldsaves moeten doen.
67
  Gele kaart voor Hans Vanaken
66
 Tzolis doet alles goed, maar krult de bal naast. De Griek had toch ook wel al minstens één doelpuntje moeten hebben.
63
 Vervangen Mika Biereth
Ingevallen George Ilenikhena
63
 Vervangen Folarin Balogun
Ingevallen Anssumane Fati
63
 Tzolis steekt de bal naast na een schitterende opening van Sabbe.
61
 Vervangen Carlos Forbs
Ingevallen Mamadou Diakhon
61
 Vervangen Bjorn Meijer
Ingevallen Joaquin Seys
58
 Monaco geraakt niet aan een kans. Dit Club domineert op een heel straffe manier.
55
53
 Wat een kans alweer! We gaan het moeten blijven schrijven. Tzolis trekt zich op gang en vindt Forbs. Diens schot scheert de kruising.
51
 Stankovic kopt een corner aan de tweede paal naast. Weer een topkans.
47
 Bijna weer een goeie counter van Club, maar Tzolis lijkt zijn dagje niet te hebben.
46
 Vervangen Aladji Bamba
Ingevallen Mamadou Coulibaly
46
 Vervangen Caio Henrique Oliveira Silva
Ingevallen Thilo Kehrer


Scheidsrechter 		Rust


45+4
 Forbs schiet nog naast...
45
 We krijgen 4 minuten blessuretijd.
42

Goal 		Doelpunt van Hans Vanaken
Vanaken neemt een afvallende bal op de slof en ramt hem de hoek in vanop de rand van de zestien. Wat een goal!
42
  Gele kaart voor Christian Mawissa
39

Goal 		Doelpunt van Raphael Onyedika (Carlos Forbs)
Onyedika frommelt de bal binnen na de corner. Wat een klap voor Monaco. Je ziet de kopjes al naar beneden gaan.
38
 Tzolis krijgt de bal na een sublieme actie van Forbs, maar heeft te lang nodig om te controleren. Hij komt naar binnen en komt toch nog tot een schot, maar Köhn duwt in hoekschop.
38
32

Goal 		Doelpunt van Nicolò Tresoldi (Hans Vanaken)
Onyedika vindt Vanakan op de rand van de zestien en die stuurt met een subtiel balletje Tresoldi weg. Deze keer is het wel prijs! Oververdiend!
30
 Daar is Tzolis alweer. Zijn schot wordt net op tijd gekeerd, want de openingsgoal zat eraan te komen. Club heeft wel al veel kansen gehad nu.
27
 Tresoldi op doelman Köhn na een goeie actie van Vanaken. De beste kansen zijn en blijven voor Club.
24
 Tresoldi buffelt een bal net naast. De keeper stond aan de grond genageld.
22
 Club reageert goed en gaat meteen weer in de aanval. Monaco speculeert vooral op een bal in de rug van de verdediging om de snelle spitsen te lanceren.
19
 Vervangen Simon Mignolet
Ingevallen Nordin Jackers
18
 Een snelle wissel. Mignolet voelde iets en moet het veld verlaten. Jackers is zich snel aan het klaarmaken.
16
16
 Is Mignolet geblesseerd of wil hij Hayen even tijd geven om te overleggen?
11
 Mignolet was zeker dat hij de bal eerst had en was dan ook helemaal opgefokt.
10
  Gele kaart voor Simon Mignolet
10

Gemiste penalty 		Maghnes Akliouche mist penalty
Mignolet pakt de bal en gaat zijn gram halen bij de ref. Hij krijgt er nog geel bovenop.
9

Penalty 		Penalty voor Monaco
Komt er een penalty voor Monaco? Mignolet komt uit op een diepe bal en Biereth gaat met plezier over zijn armen. Maar had hij de bal niet eerst?
7
 Forbs is heel sterk aan de match begonnen.
6
 Club blijft dreigen en is in het spel duidelijk de meerdere van Monaco. Zijn de bezoekers aan het afwachten?
5
 Wat een misser. Sabbe en Forbs doen alles goed, maar Tzolis krijgt de bal niet tussen de palen. Dat had de 1-0 moeten zijn.
2
 Een afwachtende start van de match. Club kijkt de kat uit de boom.
1
 Club Brugge - Monaco: 0-0
Club Brugge (Club Brugge - Monaco)
Club Brugge: Simon Mignolet - Kyriani Sabbe - Brandon Mechele - Joel Ordonez - Bjorn Meijer - Raphael Onyedika - Aleksandar Stankovic - Carlos Forbs - Hans Vanaken - Christos Tzolis - Nicolò Tresoldi
Bank: Hugo Vetlesen - Cisse Sandra - Gustaf Nilsson - Nordin Jackers - Hugo Siquet - Jorne Spileers - Lynnt Audoor - Joaquin Seys - Mamadou Diakhon - Shandre Campbell - Kaye Furo

Monaco (Club Brugge - Monaco)
Monaco: Philipp Köhn - Vanderson - Eric Jeremy Edgar Dier - Christian Mawissa - Caio Henrique Oliveira Silva - Maghnes Akliouche - Lamine Camara - Aladji Bamba - Takumi Minamino - Mika Biereth - Folarin Balogun
Bank: Jordan Teze - Thilo Kehrer - Stanis Idumbo-Muzambo - George Ilenikhena - Kassoum Ouattara - Mamadou Coulibaly - Anssumane Fati - Yann Lienard
19:00

De doelmannenkwestie bij Club Brugge blijft beroeren. Uiteraard zijn er nog steeds de nodige vragen die gesteld worden bij het rotatiesysteem. Tegen AS Monaco zal de presta...
Club Brugge Club Brugge
  Speler G Beoordeel
22 Mignolet Simon   19' -
64 Sabbe Kyriani 90' -
44 Mechele Brandon 90' -
4 Ordonez Joel 81' -
14 Meijer Bjorn 61' -
15 Onyedika Raphael 81' -
25 Stankovic Aleksandar 90' -
9 Forbs Carlos A 61' -
20 Vanaken HansA   90' -
8 Tzolis Christos 90' -
7 Tresoldi Nicolò 90' -
  Bank G Beoordeel
10 Vetlesen Hugo -  
11 Sandra Cisse -  
19 Nilsson Gustaf -  
29 Jackers Nordin 71' -
41 Siquet Hugo -  
58 Spileers Jorne 9'  
62 Audoor Lynnt 9'  
65 Seys Joaquin A 29' -
67 Diakhon Mamadou 29' -
84 Campbell Shandre -  
87 Furo Kaye -  

Monaco Monaco
  Speler G Beoordeel
16 Köhn Philipp 90' -
Vanderson 90' -
3 Edgar Dier Eric Jeremy 90' -
13 Mawissa Christian   78' -
Oliveira Silva Caio Henrique 45' -
11 Akliouche Maghnes 90' -
15 Camara Lamine 90' -
23 Bamba Aladji 45' -
18 Minamino Takumi 90' -
14 Biereth Mika 63' -
9 Balogun Folarin 63' -
  Bank G Beoordeel
4 Teze Jordan -  
5 Kehrer Thilo 45' -
17 Idumbo-Muzambo Stanis -  
19 Ilenikhena George 27' -
20 Ouattara Kassoum 12' -
28 Coulibaly Mamadou   45' -
31 Fati Anssumane 27' -
50 Lienard Yann -  

Vooraf

Foto: © photonews

Vanavond staat op Jan Breydel de eerste groepswedstrijd van Club Brugge in de Champions League op het programma. De Monegasken landen amper zes uur voor de aftrap in Brugge na een bizarre voorbereiding waarin hun vliegtuig met kapotte airco hen terug naar Nice moest sturen.

Verschillende spelers verschenen zelfs blinkend van het zweet en in hun ondergoed op de luchthaven. Coach Adi Hütter moest hierdoor zijn persconferentie afgelasten en zal pas kort voor de wedstrijd met zijn selectie aankomen.

Bij Club Brugge heerst er optimisme. Centrale verdediger Joel Ordóñez verlengde zijn contract tot 2029, een teken van stabiliteit in de verdediging. “Joel is zelf mijn bureau binnengestapt met de melding dat hij de knop heeft omgedraaid”, zei coach Nicky Hayen. “Dat is een goede zaak voor iedereen. Of hij morgen start, wil ik nu nog niet bevestigen.”

Respect voor Monaco

Hayen benadrukte ook het respect dat Club Brugge heeft voor de tegenstander. “AS Monaco is een sterk uitgebalanceerde ploeg. Ze hebben veel bekende namen zoals Eric Dier en Ansu Fati, maar dit is meer dan een verzameling individuen. Wij moeten ervoor zorgen dat we thuis zeker hun evenknie kunnen zijn. Een zege zou ons meteen een groot plezier doen.”

Bij Club Brugge ontbreken enkel Reis en Vermant. Joaquin Seys is wel fit genoeg om in de selectie te zitten, maar start niet in de basis vanwege een hamstringblessure. Monaco moet het dan weer stellen zonder Hradecky, Idumbo, Golovin, Zakaria en Salisu, wat een impact kan hebben op hun defensieve organisatie.

Wedstrijdbeeld

Verwacht een tactische strijd, waarin Club Brugge de druk op Monaco zal opvoeren. Monaco, ondanks de moeilijke reis en korte voorbereiding, beschikken de Monegasken over kwaliteit om snel te counteren en standaardsituaties af te ronden. 

Verwachte elf Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Ordóñez, Mechele, Meijer; Onyedika, Stankovic, Vanaken; Forbs, Tresoldi, Tzolis

Verwachte elf AS Monaco: Köhn; Teze, Dier, Kehrer, Ouattara; Bamba, Camara; Akliouche, Biereth, Minamino; Balogun

