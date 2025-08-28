Met het schaamrood op de wangen: exit Anderlecht na nieuwe Europese blamage

Eigenlijk was vorige week al duidelijk dat RSC Anderlecht zichzelf in de voet had geschoten. In eigen huis konden ze geen afstand nemen van AEK Athene en dus konden de Grieken het in eigen huis wél afmaken. Een nieuwe blamage voor paars-wit.

RSC Anderlecht wilde absoluut de League Phase van de Conference League halen en na de 1-1 uit de heenwedstrijd was het dan ook alles op alles zetten geblazen in een kolkende tempel van AEK Athene in Griekenland.

Besnik Hasi koos voor één nieuwkomer in de basis. Yasin Özcan verwees met zijn eerste basisplaats bij paars-wit Augustinsson naar de bank. Na de 1-1 in Brussel was het alle hens aan dek voor de troepen van Besnik Hasi.{READALSO}

Ex-speler uit Jupiler Pro League maken verschil voor AEK Athene tegen Anderlecht

Winnen in Griekenland was een must, maar daartoe maakten ze eigenlijk nooit aanspraak. Vorige week was doelman Strakosha de matchwinnaar voor de Grieken, nu moest hij in de eerste helft niet meer pakken dan een makkelijk schotje van Huerta.

Niet dat de Grieken zoveel beter waren op zich, maar dankzij een pegel van Koita werd het wel 1-0 bij de rust en zo nog meer werk aan de winkel voor paars-wit door het doelpunt van de ex-speler van STVV. Maar het kon nog erger.

Meteen na rust was het aan Kutesa (ex-Zulte Waregem) om met een ferme pegel richting verste hoek de 2-0 te maken. Anderlecht meteen tegen het canvas door deze nieuwe domper - eentje waar ze nooit meer echt van herstelden.

Geen Europees voetbal voor Anderlecht

De Brusselaars probeerden wel, maar kwamen nooit toch écht uitgespeelde kansen en zelfs een doelpuntje maken lukte niet. En op die manier werd steeds meer duidelijk dat er geen Europees voetbal zou gaan komen voor paars-wit.

Met Club Brugge, Union SG en Genk zijn er zo maar drie ploegen meer te vinden in Europa dit seizoen. Een pijnlijke zaak, maar Anderlecht mag het vooral zichzelf aanwrijven. Na Häcken had het ook tegen AEK Athene niet verkeerd moeten lopen.