Marc Degryse duidt de schuldigen aan van het Europees debacle van Anderlecht: "Vandenhaute ook voor de spiegel"

Marc Degryse spaarde zijn woorden niet na het Europese debacle van Anderlecht tegen AEK Athene. Volgens de analist is niemand vrijuit gegaan, van trainer Besnik Hasi tot sportief verantwoordelijke Olivier Renard en voorzitter Wouter Vandenhaute.

Eerst wees hij met de vinger naar trainer Besnik Hasi. Degryse begrijpt niet hoe de ploeg er “in zo’n levensbelangrijke match dan niet staat”, ondanks een week voorbereiding. De keuze om de jonge Yasin Özcan te laten debuteren in Athene vond hij bovendien onverantwoord: “Als je die jongen bij de rust al moet wisselen, geef je toe dat het de verkeerde keuze was", zegt Degryse in HLN.

Ook Hasi’s sportieve balans wordt zwaar in vraag gesteld. Met amper acht zeges in 21 matchen en een verloren bekerfinale lijkt de trainer voor Degryse zijn krediet op te hebben. “Het bestuur zal moeten beoordelen of er op deze basis kan worden doorgegaan met Hasi.”

Daarna richtte de analist zijn pijlen op Olivier Renard. Degryse stelt dat er nauwelijks progressie zit in het voetbal sinds diens komst. “Hij heeft al voor 16 miljoen euro aan spelers gekocht, maar welke spelers zijn er écht beter geworden? En welke zijn interessant voor de transfermarkt? Het was toch de bedoeling dat hij voor een fors bedrag ging verkopen ook?"

Vandenhaute gaf groen licht voor Hasi

Ook de spelersgroep zelf kreeg er ongenadig van langs. Volgens Degryse lieten de Anderlecht-spelers hun trainer volledig in de steek in Athene: “Het was allemaal zo gelaten, zo passief. Wat passie, wat beleving, is dat dan echt te veel gevraagd?”

Daarnaast spaarde hij voorzitter Wouter Vandenhaute niet. Degryse vindt dat ook hij verantwoording moet afleggen over de sportieve malaise. “Hij heeft groen licht gegeven voor de aanstelling van Hasi. Hij is toch de eindverantwoordelijke? Draait hij wel aan de juiste knoppen?”

Tot slot richtte hij zich tot eigenaar Marc Coucke. Volgens Degryse moet ook hij zich dringend afvragen of Anderlecht met de huidige structuur nog uit de problemen kan geraken. “Voor de buitenwereld is dat een zeer groot vraagteken. Het zal volgens mij nog lang duren voor de rust op Anderlecht terugkeert.”

