Anderlecht in dubio over Dolberg: het gaat nu al erg zijn, wat als ze hun beste speler verkopen?
Anderlecht staat voor een moeilijk dilemma met Kasper Dolberg. De Deense spits, goed voor 44 doelpunten in het paars en wit, is de meest waardevolle speler in de kern én de enige met een grote transferwaarde.

Na de Europese uitschakeling kan RSCA een stevige inkomende transfer nauwelijks weigeren, maar sportief gezien zou zijn vertrek een zware klap zijn.

Celtic heeft zich gemeld met een bod van 10,5 miljoen euro plus bonussen, maar Anderlecht houdt voorlopig vast aan een vraagprijs van minstens 15 miljoen. De interesse is er, maar Anderlecht twijfelt. Een deal is er nog lang niet. 

De Brusselaars moeten immers nog inkomsten genereren na de misgelopen Europese campagne. Alternatieve uitgaande transfers, zoals die van Simic, Stroeykens of Angulo, zitten voorlopig muurvast. Dat maakt van Dolberg bijna automatisch de sleutel om de financiële gaten te dichten.

Fans nu al klaar voor oorlog

Voor de fans is het scenario van een vertrek onverteerbaar. Dolberg is niet alleen de publiekslieveling, maar ook de spits die Anderlecht bovenin moet houden in de competitie. Een verkoop zou op sociale media en in het stadion gegarandeerd voor onrust zorgen, zeker nu het vertrouwen in het sportieve beleid door de Europese uitschakeling al zwaar beschadigd is.

En wat wil Dolberg zelf? In Athene liet hij enkel optekenen dat de Europese uitschakeling “een bittere pil was”, maar zweeg hij over zijn toekomst. Eerder deze zomer weigerde hij nog een transfer naar het Midden-Oosten, omdat die stap hem niet beviel.

De klok tikt in elk geval genadeloos door. De Schotse transfermarkt sluit maandag en de druk op sportief directeur Olivier Renard neemt met het uur toe. Moet hij zijn topschutter verkopen om de boeken in evenwicht te krijgen, of durft hij het risico nemen om de transfer te blokkeren en het sportieve plan te behouden? In Neerpede weten ze één ding zeker: welke keuze er ook gemaakt wordt, ze zal gevolgen hebben voor het hele seizoen.

